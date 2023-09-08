Yüksek kira bedelini karşılayamayan aile sokağa atıldı

Antalya’daki Kiracılar Dayanışması Platformu Kurucusu Cengiz Kul, ev sahibinin talep ettiği kirayı ödeyemediği için, kanser hastası eşi ve 3 çocuğu ile birlikte sokağa atıldı.

Sozcu.com.tr

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Başta Antalya, İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte astronomik olarak yükselen konut kiraları, sabit gelirli vatandaşların yaşamlarını tehdit ediyor.

Antalya'da asgari ücretle çalışan Kiracılar Dayanışması Platformu Kurucusu Cengiz Kul, ev sahibinin istediği kira bedelini karşılayamayınca sokağa atıldı.

‘NE HÜKÜMET NE DE MUHALEFET SESLERİNİ ÇIKARMADI’

Antalya'da astronomik artan ev kiralarına karşı mücadele veren Kul, ev sahibi tarafından istenilen kirayı karşılayamadığı için mahkeme kararıyla, kanser hastası eşi ve üç çocuğu ile birlikte sokakta kaldı.

Yüksek kiralar ile 8 aydır mücadele ettiğini söyleyen Kul, “Basın açıklamaları, yürüyüş ve ziyaretler gerçekleştirdik. Gerek hükümet gerek muhalefete sesimizi duyurmak adına ve kiracı ve ev sahibi karşı karşıya gelmesin diye çok çaba sarf ettik. Yaşadıkları evlerinde sokağa atılan insanlara destek olmak için yanlarında olduk. Akabinde yaşanan bu durum karşısında ne ülkemizi yöneten hükümet ne de muhalefet seslerini çıkarmadı, görmedi, duymadı” dedi.

‘HALKINA SAHİP ÇIKAN BİR YÖNETİCİ İSTİYORUZ’

Sokağa atılan ilk ve son kişi olmadığını söyleyen Kul, “Yüksek kiralar nedeniyle gerçekleşen cinayetleri, intiharları, tacizleri duyurmaya çalıştım. Bu sorun benim, halkın sorunu. Halk varsa devlet vardır halk yoksa devlet de yoktur. Ben baba olarak tüm Türkiye ve cefakar Türk halkından özür dilerim. Başaramadım ve lakin tüm kiracıları tek çatı altında toplanmaya davet ediyorum. Buradan üç çocuk babası olarak hükümete sesleniyorum; barınma sorununu çözmüyorsanız ve bu halka ciddi anlamda değer vermiyorsanız lütfen istifa edin. Halkına sahip çıkan bir yönetici istiyoruz” diye konuştu.

“NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM”

Ev sahibinin talep ettiği kira bedelini karşılayamadığını belirten Kul, “Şu anda eşim, çocuklarımla birlikte sokağa atılmış durumdayız. Eşyalarımız sokakta. Aylardır ev arıyorum, bulamadım. Aldığım maaşın tümünü dahi versem bir ev kirası bile etmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Eskiden insanlar ev alırken bankadan kredi çekendi şimdi ise kira ödemek için çekiyor” dedi.

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