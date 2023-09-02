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Zamlar Mahmutpaşa’yı tahtından etti!

İlk ders zili öncesi alışveriş için tek bir veli bile yoktu... Esnaf "Sezon başından beri oturuyoruz" dedi.

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