Zamlar sonrası e-devlet çöktü
Yurt dışından getirilen telefon harcının 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası zamsız kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar e-devlette yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun ardından sisteme girişte zorluk yaşanmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışından getirilen cep telefonların kullanım izin harcı 6 bin 91 liradan 20 bin TL'ye çıkarıldı.
Harç ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacağından yüzde 228’lik zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar e-devlete akın etti.
E-devlette oluşan yoğunluğun ardından sisteme girişlerde zorluk yaşanmaya başladı. Sistemdeki yavaşlık harç ödemelerinin gerçekleştirilmesine engel oldu.
8 YILDA YÜZDE 15 BİN 110 ZAM
Son karar ile birlikte harç bedeline yüzde 228 zam yapılırken, 2015 yılından bu yana harç bedelindeki toplam artış yüzde 15 bin 110 oldu.