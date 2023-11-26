Çin emlak krizine böyle çözüm buldu

Çin, ekonomisini tehdit eden emlak krizini düzeltmek için şimdiye kadarki en büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Çin, üç yıldır Covid-19’dan zarar gören ekonomisini zorlayan emlak krizi için bankaları finansmanı artırmaya çağırıyor.

Bloomberg’ün konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, bankalar “beyaz listede” yer alan 50 şirkete teminatsız kısa vadeli krediler verebilir. Bu listede zor durumdaki emlak devi Country Garden ve devlet destekli China Vanke de yer alıyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar Bloomberg’e yaptıkları açıklamada, şirletlerin kredileri desteklemek için arazi, mülk veya diğer varlıklar gibi teminatlar sunmaları gerekmeyecek ve gayrimenkul firmalarının borçlarını geri ödemeleri için kaynakları serbest bırakacak.

ALINAN EN BÜYÜK ÖNLEM

Çin’in emlak sektörü, bir zamanlar Çin’in en büyük ikinci şirketi olan Evergrande’deki likidite krizinin kamuoyuna yansıdığı 2021 yılının ikinci yarısından bu yana bir krize saplanmış durumda.

Diğer Çinli gayrimenkul geliştiricilerinin de benzer sorunlarla karşılaşması ve tahvil ödemelerinde temerrüde düşmeye başlaması, krizin ülkedeki ve küresel ölçekteki diğer sektörlere de yayılabileceği endişelerini artırdı.

Artan endişelere karşı Çin ekonomik önlemler almaya çalışıyor. Japonya'nın en büyük bankası olan Nomura ekonomistlerine göre söz konusu önlemler, Çin genelinde yaklaşık 20 milyon tamamlanmamış ön satışın tamamlanması için gereken 3,2 trilyon Çin yuanlık (451 milyar dolar) finansman açığını kapatmak üzere Pekin tarafından alınan en büyük önlem olacak.

KRİZİ CİDDİYE ALMAYA BAŞLADILAR

GlobalData baş Çin ekonomisti Rory Green, Çin’in emlak talebini artırmaya çalıştığını, ancak ekonomik belirsizlik ve düşen emlak değerlemeleri karşısında tüketicinin harcama iştahının olmadığını yazdı.

Ancak Green, Pekin’in nihayet krizi son derece ciddiye almaya başladığını düşünüyor.

Green notunda, “Yetkililer nihayet panik belirtileri göstermeye başladı, daha fazla gevşeme için tetikleyiciler, büyüme hedefi tehdidi, finansal istikrar ve işsizlik risklerinin hepsi yanıp sönüyor. Retorik değişti ve bir dizi nispeten daha agresif, alışılmadık teşvik önlemi devreye girdi” ifadelerine yer verdi.

Yine de herkes Pekin’in emlak “beyaz listesinin” Çin’in emlak sorunlarına çözüm olacağına ikna olmuş değil. Mizuho Bank Asya ekonomi ve strateji müdürü Vishnu Varathan, Business Insider tarafından görülen bir notunda, “Beyaz Liste muhtemelen hala aşılması gereken çok sayıda engeli olan emlak sektörü için Beyaz Şövalye olmanın çok gerisinde kalacaktır” dedi.

Başlangıç olarak, bankaların zor durumdaki müteahhitlere kredi verme konusunda endişeleri olabileceğini de sözlerine ekledi.

EMLAK SEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Çin ekonomisi, genç işsizliğinin bu yılın başlarında rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, Covid sonrası ikna edici bir toparlanma sergilemekte zorlanıyor.

Pekin, tehdit oluşturan emlak piyasasındaki spekülasyonu soğutmaya çalışırken, şu anda sektörün düşüşü ile ekonomisini canlandırmak arasında sıkışmış durumda. Çünkü emlak piyasası, ilgili endüstrilerle birlikte ülkenin GSYİH’sine yüzde 30’a kadar katkıda bulunuyor.

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