İstanbul’da askeri alanlara ne oldu? Lüks konut, rant…

İstanbul’da 2009 yılından bugüne dek 15 bin 304 hektarlık askeri alanın yüzde 21'inin bu statüsü kaldırıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce askeri alan statüsü kaldırılan arazilerin yüzde 10,4'ünün konut, yüzde 6,4'ünün ticaret-konut-turizm, yüzde 1'inin de sanayi olarak planlandığını açıkladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de 12.5 milyon metrekarelik askeri alanı “rezerv yapı” alanı ilan ederek imara açmasının ardından İstanbul'daki askeri alanların akıbeti tekrar gündeme geldi.

Şehir plancısı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “İstanbul'da askeri alanlara ne oldu?” sorusunun cevabını sosyal medya hesabından örnekleri ile birlikte verdi. Gökce, 2016 yılında hükümetin askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldığını ve bu alanların yeşil alan olarak kullanılacağının açıklandığını hatırlattı.

Gökce, 2009'da onaylanan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda da askeri alanların tasfiye edilmesi halinde bu alanların öncelikle eksik olan eğitim, sağlık, yeşil alan gibi sosyal ve teknik alt yapı alanları olarak kullanılması gerektiği yönünde karar alındığını aktardı.

“ASKERİ ALANLARDA LÜKS KONUT ÜRETİLDİ”

Gökce, askeri alanların lüks konut üretmek için değil eksik olan sosyal ve teknik altyapıyı kurmak için kullanılmasının öngörülmesine rağmen sürecin böyle işlemediğini anlattı. Gökce “Mesela Ayazağa’daki Jandarma Genel Komutanlığı’na ait yer, Maslak 1453 projesine dönüştü” diyerek 2016 yılından sonra da askeri alanların lüks konut üretimi için kullanılmasına devam edildiğini belirtti ve 3 örnek verdi. Gökce örnekleri şöyle sıraladı:

* “Çekmeköy İlçesi’ndeki 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na ait Çekmeköy Kışlası’nın bulunduğu arazi yapılaşmaya açıldı. Ormanköy ve Çınarköy projesi inşaatına başlandı. Beşiktaş’ta bulunan Jandarma Dikimevi arazi 2018 yılında konut imarına açıldı, 5 kat sınırı getirildi. Bakanlık satışı sonrası kat sınırı değiştirildi ve 8 kata çıkartıldı.

* Şimdi burada lüks rezidans projesi var. Yine Beşiktaş’ta 6 askeri lojman TOKİ’ye devredildi. Bu alan 13 Ocak 2021’de ‘rezerv yapı alanı' olarak ilan edildi. 1 Şubat’ta bu sefer ticaret+turizm+konut alanı olarak plana işlendi. Buraya AVM, otel, rezidans yapılması mümkün hale getirildi.”

“KAMU YARARI İÇİN DEĞİL RANT İÇİN KULLANILDI”

Gökce, Cumhurbaşkanı'nın da, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de bugünkü bakan Murat Kurum'un da askeri alanların yeşil alan olarak kullanılacağı, ranta açılmayacağı yönünde açıklamaları olduğunu hatırlattı.

2009 yılında onaylanan çevre düzeni planından bugüne dek, 15 bin 304 hektar olan askeri alanın yüzde 21’inin bu statüsünün kaldırıldığına dikkat çeken Gökce “Askeri alandan çıkan yerlerin; yüzde 10,4’ü konut, yüzde 6,4’ü ticaret-konut-turizm, yüzde 1’i ise sanayi olarak planlanmıştır. 18 projenin 8’inde lüks konut projeleri hayata geçirilmiştir. Adres bilgilerinde ise üretilen konutların yüzde 40,5’i boş gözükmektedir” bilgilerini paylaştı. Gökce “Yani bu alanlar kamu yararına değil rant aktarımı için kullanılmıştır” dedi.

“ACİL BARINMA İHTİYACI İÇİN KULLANILMALI”

Gökce son olarak bakanlık tarafından konut imarına açılan Başakşehir'deki 12,4 milyon metrekarelik Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisiyle ilgili de şunları kaydetti:

* “Bu alan; İstanbul'da riskli alanlarda ve riskli binalarda yaşayan binlerce vatandaşımızın acil barınma ihtiyacı için değerlendirilmeli. Rezerv yapı alanı imar koşulu amacı çerçevesinde uygulanmalı. Sosyal yardımlı konutlar ile sosyal kiralık konutların üretimine konu olmalı.

* Geniş bir bölge parkı ve kent ormanı yapılarak vatandaşların huzur ve mutluluğu için kullanımı sağlanmalı. Riskli binada yaşayan kiracı ve mülk sahiplerinin konutları yenilene kadar 24 aya varan süreyle burada yapılacak konutlara taşınması sağlanmalı.

* 16 milyon İstanbullu ve tüm halkımıza ait olan, yapı stoğumuzun güçlendirilmesi, halkın yeşil alanlara kavuşması için kullanılabilecek alanların bir kez daha ranta kurban edilmemesini umuyor, sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunuyorum.”

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