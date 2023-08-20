Konut piyasasında neler oluyor?

Konut fiyatlarındaki artış hızı 1,5 yıl sonra ilk kez çift haneye indi. Öte yandan Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya'daki konutların fiyat artışları dikkat çekti. Sozcu.com.tr konut piyasasını mercek altına aldı. İşte konut piyasasındaki son gelişmeler...

Serkan ÜSTÜN

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Konut fiyatlarındaki artış bir buçuk yıl sonra üç hanenin altını gördü. Ancak kimi illerdeki konut fiyat artışları dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın 2023 Haziran verilerine göre, ülke genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 95,9 arttı. 100 metrekarelik bir evin ülke genelindeki ortalama fiyatı 2 milyon 459 bin 800 oldu.

Buna karşın Türkiye genelinde en yüksek yıllık değişim gösteren iller mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında Zonguldak, Karabük, Bartın’ı içeren bölge oldu. Nisanda fiyat endeksindeki artışın yıllık yüzde 147 olduğu bu üç ilde artış mayısta yüzde 134,5'e gerilemişti.

Haziranda da bu üç ilin içinde olduğu bölge artış rekorunu kaptırmadı. Bu bölgede konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 134,7 oldu.

BİR BUÇUK YIL SONRA İLK

Konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 ve 2022 yıllarında gittikçe ivmelenmişti. Konut fiyatları; inşaat maliyetlerindeki artış, yabancıların konut alımları, negatif reel faizler ve TL’deki değer kaybı gibi gelişmeler sebebiyle sert yükselmişti.

Ancak endeksteki artış hızı, geçen yılın eylül ayında gördüğü zirvenin ardından ivme kaybetmeye başladı. Fiyat artış hızı son 10 aydır yavaşlarken haziranda bu oran yüzde 100’ün altına inerek 1,5 yıl sonra tekrar çift haneyi gördü.

Uzmanlar konut fiyatları düşmese de piyasadaki artış hızının ivme kaybedeceğini öngörüyordu.

EN DOĞU VE EN BATIDA KONUT FİYATLARI SERT ARTTI

Ülke genelinde konut fiyatlarının artış hızı yüzde 100 seviyesinin altına inse de bölgesel bazda incelendiğinde kimi bölgelerdeki sert artışların devam ettiği ortaya çıktı.

Üç büyük şehirden Ankara’daki konut fiyat artış hızı haziranda yüzde 106 oldu. Bu oran İzmir’de yüzde 100 olarak gerçekleşti. İstanbul’da ise bu oran yüzde 85,1 oldu.

Buna rağmen haziran ayında İstanbul’daki ortalama konut fiyatı Ankara’daki ortalama konut fiyatının 1,3 katından fazla oldu.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan haziranda Doğu Anadolu ve Trakya bölgesindeki konut fiyat artışları da dikkat çekti. Temmuzda yıllık yüzde 127,5 artışla Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır’ı içine alan bölge dikkat çekti.

Trakya bölgesinde de konut fiyatları sert artmaya devam etti. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ı içine alan bölgede yıllık fiyat artışı yüzde 117,7 oldu. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneyindeki şehirlerdeki konut fiyat artışları da bu dönemde dikkat çekti.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon’u kapsayan bölgede konut fiyatları bir yılda yüzde 112,3 arttı. Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde ise yıllık fiyat artışı yüzde 113,53 oldu.

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