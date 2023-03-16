Mahkemelik olan değerli araziye 20 katlı bina dikecekler

Emlak Konut GYO’nun, gökdelenlerin yükseldiği İstanbul Şişli'de 20 katlı yeni bir bina daha dikmek için hazırladığı imar planı, bakanlık tarafından onaylandı. İBB’nin açtığı dava sonucu binanın dikilecek arazinin “rezerv yapı alanı” ilan edilmesi kararının yürütmesi durdurulmuştu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO'nun Şişli Mecidiyeköy'de dikeceği 20 katlı binanın imar planlarını onaylayarak askıya çıkardı. 4 bin 500 metrekarelik araziye, “çevre yapılaşma ile uyumlu, silueti etkilemeyen planlama anlayışı” ile 2.50 emsal ve zemin+20 kat yapılaşma koşullarında “ticaret alanı” fonksiyonu verildi. Büyükdere Caddesi üzerindeki parselin çevresinde 26 katlı TEKFEN İş Merkezi ve 40 katlı Finansbank İş Merkezi bulunuyor.

DEPREM UYARISI

Plan açıklama raporunda parselin depremselliği ile ilgili önemli uyarılar yer aldı. Planlama alanında kütle hareketlerine bağlı stabilite sorunlarının meydana gelebileceği, sorunların mühendislik önlemleri ile önlenebileceği kanaatine varıldı.

Yerleşime uygunluk açısından “Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirildi. Görüşü sorulan İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü de alanda taşıma gücü ve oturma açısından herhangi bir sorun beklenmediğini ancak, derin kazıların yapılması durumunda meydana gelebilecek kaya kopması, kaya kayması gibi hareketleri önlemek amacıyla ilave mühendislik tedbirleri alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca yüksekliğin serbest bırakıldığı inşaat uygulamalarında zeminin, taşıma gücü ve temel yatak katsayısı yönünden problem olmamakla beraber beklenen İstanbul depreminden etkilenmesi olasılığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

YAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTAR

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı da planın bulunduğu bölgeye imar artışı getirdiğini, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığını belirleyerek plan değişikliğinin İBB'nin devam eden bölge planı çalışmaları kapsamında değerlendirilmesini uygun buldu. İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü de bölgeye ilave trafik yükü getirerek ulaşım taleplerini artıracağına dikkat çekti.

II. ABDÜLHAMİD'İN YAPTIRDIĞI SU HATTI GEÇİYOR

Plan değişikliğine ilişkin görüşü sorulan İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise alanda II. Abdülhamid tarafından 1902 yılında yaptırılan Hamidiye Suları İsale Hattı’nın bulunduğunu ve hattın tescil çalışmalarının devam ettiğini bildirildi. Bu nedenle inşaat öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, planlama sürecinde kültür varlığına rastlanılması halinde de kurula bilgi verilmesi istendi.

HUKUKA UYGUN BULUNMAMIŞTI

Hazine'ye ait olan söz konusu parseller “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında 7 Temmuz 2022'de “rezerv yapı alanı” ilan edilmişti. İBB, bakanlığın kararına; amacın rant sağlamak olduğu iddiasıyla dava açmıştı ve İstanbul 14.İdare Mahkemesi, işlemi hukuku aykırı bularak 13 Şubat 2023 tarihinde oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Mahkeme kararında, rezerv yapı alanları belirlenirken riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledilmesi amacının taşındığına dikkat çekilerek, rezerv yapı ilanı kararının mevzuattaki gerekçeleri karşılamadığına dikkat çekilmişti. Bakanlığın askıya çıkardığı imar planının açıklama raporunda, parsellere ilişkin alınan “rezerv yapı alanı” kararı da mahkeme kararı da yer almadı.

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