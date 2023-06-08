Mahkeme İmamoğlu’nu haklı buldu, meclis kararı iptal edildi

İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği Beykoz Çayırı’nı, millet bahçesine dönüştüren "ısrar kararı", mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme meclis kararının; planlama esaslarına, şehircilik ilkeleri ve kamu yaranına aykırı olduğu sonucuna vardı.

Özlem GÜVEMLİ

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Asırlık Beykoz Çayırı'nın imar planları, İBB Meclisi'nde 2021 yılının eylül ayı oturumlarında millet bahçesine dönüştürülmek üzere değiştirildi. Beykoz Belediyesi tarafından sunulan plan teklifine, CHP grubu çayırın yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulunarak karşı çıktı.

Ancak plan değişikliği çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. Karar 2021 yılının ekim ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderildi. Fakat çoğunluktaki AKP-MHP grubu veto kararına direnerek plan değişikliğini “ısrar kararı” olarak aynen geçirdi.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ısrar kararı mahkemeye taşındı. Boğaziçi Kanunu'na göre bu bölgede plan yapma yetkisinin İBB'de olduğu, ilçe belediyesinin yetki gaspı yaptığı vurgulandı. Plan değişikliğinin ilgili mevzuatta belirtilen değişiklik koşullarını taşımadığı, kurum görüşlerinin eksik ve yetersiz olduğu belirtilerek ısrar karanının iptali istendi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 12. İdare Mahkemesi, İBB Meclisi'nin ısrar kararının ilgili mevzuata, planlama esaslarına, şehircilik ilkeleri ve kamu yaranına aykırı olduğu sonucuna vardı. Dava konusu işlemin iptaline 27 Nisan 2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTIRILDI

Kararda, ihtiyaç analizi içeren “sosyal ve teknik altyapı raporu” düzenlenmeden alanda mevcut yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının zemin altı otopark hariç yaklaşık 5 bin 500 metrekareye çıkarıldığı belirtildi.

Mevzuata aykırı olarak mevcut planda 4.50 metre olan yapı yüksekliğinin, 6.50 metreye çıkartılarak nüfus, yapı yoğunluğu, kat adedi ve bina yüksekliğinin arttırıldığı vurgulandı. Donatı standartlarının düşürüldüğü, zorunlulukla ilgili bir açıklama yapılmaksızın donatıların kaldırılmasına veya yerinin değiştirilmesine yol açıldığı, “eşdeğer” alan ayrılmadığı ifade edildi.

Kararda “İtiraz konusu planlar öncesinde tescil harici olduğu dönemde Beykoz Çayırı'nın bütün olarak alınmasını sağlayacak bir kadastral doku varken itiraz konusu planlara bağlı olarak alanın iki ayrı parsel haline getirilmesinin ‘tarihsel ağaçlı yolu', ‘yol' haline getirdiği görülmektedir” denildi.

“BELEDİYE, MAHKEME KARARINA UYSUN”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, mahkeme kararını 7 Haziran tarihli Beykoz Belediye Meclisi'nde gündeme taşıdı. Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'ni mahkeme kararına uymaya çağırarak “Biz hukuk devletiyiz kanunla yönetiliyoruz, mahkemenin vermiş olduğu kararı ve mahkemenin kararındaki eleştiri konusu olan bu hususların idare tarafından dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi.

İHALESİ SONUÇLANDI

TOKİ geçtiğimiz yıl Beykoz Çayırı'na millet bahçesi inşaatı yapmak için ihaleye çıkmıştı. İhaleyi 61 milyon 161 bin TL'lik en düşük teklifin sahibi Batman merkezli Kayaş Madencilik İnşaat Anonim Şirketi kazandı. Sözleşmeye göre inşaatın sürdüğü tarihi çayırda millet bahçesi projesinin bu yılın ekim ayında tamamlanması öngörülüyor.

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