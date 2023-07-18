TOKİ evleri 4 yıldır teslim edilmeyen vatandaşlar isyan etti

Manisa’da AKP Yunusemre Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Akgedik Mahallesi’nde yapımına 2019 yılında başlanan 980 konutun hak sahipleri, aradan 4 yıl geçmesine rağmen evlerinin tamamlanmamasına tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'nde 2019 yılında dar gelirli vatandaşlar için yapımına başlanan ve 4 yıl geçmesine rağmen bitirilemeyen 980 konutluk 3. Etap TOKİ konutları vatandaşları mağdur etti.

Evleri hala inşaat aşamasında olmasına rağmen peşinat ve yüksek orandaki taksit ödemelerinin başladığını ifade eden TOKİ mağduru vatandaşlar bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

BİTMEYEN EVLER İÇİN ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

AKP'li Yunusemre Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile 2019 yılında yapımına başlanan ve halen bitirilemeyen konutlar için haziran ayı başında peşinat ve ödeme takvimi çıkardı.

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, hak sahiplerinin 5 Haziran-4 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası’na belirlenen orandaki peşinatları yatırması istenirken, aylık ödeme takviminin de başlayacağının duyurusu yapıldı.

Ödeme takviminde belirlenen aylık ücretler ile verilecek olan peşinatların yüksek olduğunu dile getiren hak sahipleri, evlerine girmeden başlamayan ödemeler için konutların inşaatının yapıldığı alanda basın açıklaması yaptı.

“NE ZAMAN TESLİM EDİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ”

TOKİ mağdurlarının bir araya geldiği basın açıklamasında söz alan ve asgari ücretle çalıştığını belirten Nuri Sümer, 2021 yılının Ağustos ayında kendilerine teslim edilmeyen konutlar için mağdur olduklarını söyledi.

Sümer yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

-Konutların yapımının gerçekleştiği şantiyenin önündeki tabelada evlerin 2021 yılında teslim edileceği belirtiliyor. Ancak hala biten bir şey yok.

-Yapılan sözleşmelerin önceki tahmini tutarlarının çok çok üstünde olmakla birlikte hem peşinatlar hem de ödeme takvimindeki aylık ödemeler bizi perişan etti. Kimimiz asgari ücretle çalışan, kimimiz ise emekli insanlarız. Zaten paramız olsaydı TOKİ'ye başvurmaz, başka yerden ev alırdık.

-Ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde belirlenen bu peşinatları ve aylık ödemeleri nasıl yapacağız.

-Ayrıca hala örnek daireyi bile göremedik. Şu anda hepimiz hangi eve ne kadar para ödedik veya ödeyeceğimizi bilmiyoruz.

-Evlerimizin bize ne zaman teslim edileceğinin bize açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıca ödemeler konusunda bize kolaylık sağlanmasını istiyoruz.

“7 BİN 500 TL AYLIK ALIYORUM. BU ÖDEMELERİ NASIL YAPACAM”

TOKİ'den kendisine 2+1 daire çıkan ve 7 bin 500 TL emekli aylığıyla kira oturan 83 yaşındaki Nuran Güleşçi, belirlenen taksitleri ödeme konusunda imkanını olmadığını ifade etti.

TOKİ ödemelerinin eve girdikleri zaman başlaması talebinde bulunan emekli Güleşçi “7 bin 500 TL emekli aylığı alıyorum. 4 bin TL kirada oturuyorum. Kendimi yarı aç yarı tok şekilde idare etmeye çalışıyorum. Daha bize teslim edilmeyen konutların içinde oturmaya başlamadığım bir evin taksidini nasıl ödeyeceğim? Şu anda ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Peşinatlarda ve taksitlerde biraz indirim yapılsın. Taksit ödemeleri evler bize teslim edildiğinde evimizin içine yerleştiğimizde başlasın. Hem taksitleri ödeme hem de oturduğum evin kirasını ödeme gibi bir durumum olamaz” dedi.

“HEM TAKSİT HEM KİRA CEBİMİZİ YAKACAK”

Tek maaşla evini geçindirmeye çalıştığını ifade eden iki çocuk babası Halil Kul ise yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı:

-TOKİ ticari bir kuruluş değil. Alt gelirli insanlar için kurulan bir devlet kuruluşu. 2021 yılında bize evimiz teslim edilecek dendi ama ortada bir şey yok. Şu anda birçok insan mağdur. Bunların çoğu asgari ücretle çalışan veya emekli maaşıyla geçinen insanlar.

-Evlerimizin ne zaman teslim edileceğini bilmiyoruz. Ama ödemeler başladı. Ekonomi şartları artık yıldan yıla veya aydan aya değil günden güne değişiyor.

-Hepimiz kirada oturan insanlarız. Hem taksitleri ödemek hem de üstüne birde kira ödemek cebimizi yakacak. Ne kazanıp da iki ayrı yere taksit ödeyeceğiz. Bu sorunumuza bir an önce çözüm bulunsun.

Açıklamaların ardından TOKİ evlerinin şantiyesinde toplanan vatandaşlar, sorunları çözülene kadar önümüzdeki günlerde de basın açıklamalarının devam edeceğini söyledi.

NE KADAR ÖDEYECEKLER?

Akgedik Mahallesi’nde yapılan 3. Etap TOKİ konutlarında 2+1 ve 3+1 daireler için belirlenen farklı ödeme planları şöyle:

2+1 daireler için yüzde 12 oranındaki 84 bin TL ile 104 bin TL arasında peşinat ödeyerek 180 ay vadeyle aylık 4 bin TL taksitle ev sahibi olunacak.

2+1 daireler için yüzde 20 oranındaki 170 bin TL peşinat ödenirse 240 ay vade ile aylık 2 bin 700 TL tutarındaki taksitle ev sahibi olunabilecek.

3+1 dairelerde ise hak sahipleri yüzde 10 oranındaki 105 bin TL'lik peşinatı yatırarak 120 ay vadeyle aylık 6 bin ile 8 TL arasında değişen taksitlerle, yüzde 20 oranındaki 200 bin TL'lik peşinatı yatıran hak sahipleri ise 180 ay vadeyle aylık 4 bin ile 4 bin 700 TL ödeyerek ev sahibi olacaklar.

Ayrıca, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin aylık taksitlerine, memur maaşlarına yapılan zamlara göre artış uygulanacak.