ABD doları zayıflıyor

ABD doları, Fed'in faiz artış döngüsünü sonlandıracağı beklentileri nedeniyle başlıca para birimleri karşısında zayıflamaya başladı.

Sozcu.com.tr

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ABD dolarının Euro, sterlin gibi para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, eylül ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 8,3 gerilerken, para birimi yılın başından bu yana 2018’den bu yana en kötü performansını yaşadı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 1980’lerden bu yana gerçekleştirdiği en agresif faiz artışının sonuna yaklaşmasıyla doların daha da düşeceğini fiyatlıyor.

Ayrıca bankacılık sistemiyle ilgili endişeler, olası bir borç temerrüdü ve ABD’nin önümüzdeki aylarda resesyona gireceği beklentileri de dolar üzerinde basınç yaratıyor.

DOLARI DESTEKLEYEN UNSURLAR

Fed’in sıkılaştırma politikası, geçen yıl tarihi bir ralliyle doları Euro ve yen gibi para birimlerine karşı son yılların en yüksek seviyelerine ulaştırmıştı. Sonbaharda zayıflamaya başlayan dolar, yılın başında enflasyonun beklenenden daha inatçı olmasıyla bir süre değerini korusa da son iki ayda yeniden aşağı yönlü hareketine devam etti.

Ancak WSJ’nin haberine göre, piyasadaki en büyük zorluklardan biri, doların kriz zamanlarında tercih edilen bir varlık olarak kalması. Analistlere göre küresel bir resesyon gerçek bir risk haline gelirse ve küresel bankacılık sorunları belirgin şekilde kötüleşirse, 2020’nin başlarında olduğu gibi dolar yükselebilir.

Ayrıca bazı analistlere göre dolardaki zayıflık geçici olabilir. JPMorgan stratejistleri, Fed’in son dört faiz artış döngüsünde, doların nihai faiz artışından sonra tipik olarak üç ila dört ay boyunca zayıfladığını veya yatay işlem gördüğünü sonunda ise güçlenmeye devam ettiğini açıkladı.

‘FED FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYABİLİR’

CME Group verilerine göre yatırımcılar, Fed’in faizleri yıl sonuna kadar en az 25 baz puan düşüreceğini fiyatlıyor. Bu arada piyasa, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri yıl sonuna kadar yarım puandan fazla artıracağını düşünüyor.

Zayıf bir dolar, küresel ekonomi için iyi bir haber olarak değerlendiriyor. Zayıf doların yabancı şirketler ve hükümetlerin borç ödeme maliyetini düşüreceği ve ABD’nin dış ticaret kazançlarını artıracağı düşünülüyor. Ayrıca dolar cinsinden fiyatlandırılan mallar uluslararası alıcılar için daha uygun hale geldiğinden, bu durum küresel ticareti de destekleyebilir.