Almanya’da bütçe krizi

Almanya Anayasa Mahkemesinin borç frenine ilişkin kararının ardından Alman koalisyon hükümeti bütçe krizine halen çözüm bulmakta zorlanıyor.

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Almanya Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim’de, Alman koalisyon hükümetinin corona virüsü (Covid-19) salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, mahkemenin kararının ardından 2023 ve 2024 federal bütçelerini anayasaya uygun şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Ekonomistlere göre mahkemenin kararı, federal hükümeti bu yasama döneminin en büyük ekonomi politikası sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

BÜTÇE TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

2024 bütçe taslağının 1 Aralık’ta Federal Meclis (Bundestag) tarafından ve 15 Aralık’ta Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi tarafından onaylanabilmesi gerekiyordu.

Ancak mahkeme kararının ardından 2024 bütçesine ilişkin Alman hükümetinde çalışmalar devam ederken, Federal Meclis Bütçe Komitesi’nin (HHA) gelecek yılın bütçesine ilişkin yarın yapılması planlanan oturumu iptal edildi.

Alman hükümeti, yarınki oturumun iptal edilmesini mahkemenin kararına “dikkatli” yanıt vermek istenilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Hükümet bütçe sorunlarının çözülebileceğini belirterek, “Dijitalleşme veya yenilenebilir hidrojen ekonomisine dönüşüm gibi birçok alanda modernleşmeyi içeren reform gündemi uygulanıyor. Bu yolu istikrarlı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Bütçe sıkıntıları nedeniyle bu durum sorgulanmayacak.” açıklamasını yaptı.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme, ülkenin borç frenindeki istisnaların ihlali nedeniyle 2021 yılı ikinci ek bütçesinin anayasaya aykırı ve geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Alman hükümeti, 2021’deki bütçe değişikliğiyle Covid-19 salgını tedbirlerine yönelik 60 milyar avro tutarındaki kullanılmayan krediyi İklim ve Dönüşüm Fonu’na (KTF) aktarmaya karar vermişti.

Mahkemenin kararında, ilk olarak borç tavanının, Covid-19 krizinde de olduğu gibi ancak acil bir durum olması durumunda aşılabileceği, buna karşın fonların iklim fonuna aktarılmasının bu koşulları karşılamadığı ifade edilmişti.

Mahkeme, bu tür acil kredilerin ancak onaylandığı yılda kullanılabileceğini açıkça belirtmişti.

Covid-19 salgını sırasındaki acil durum nedeniyle Alman federal hükümetinin, borç alımını 60 milyar avro artırmasına karşın Covid-19 ve sonuçlarıyla başa çıkmak için söz konusu krediye ihtiyaç duyulmadı.

Alman koalisyon hükümeti, söz konusu krediyi ülkenin İklim ve Dönüşüm Fonu için kullanmak istemişti.

Kararın Almanya’nın 2023 ve 2024 bütçesini etkilemesi bekleniyordu. Karar, hükümetin, artık ek olarak, 60 milyar avroyu da hesaba katmasını ve vergi artışlarında hükümet ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle başka yerlerdeki harcamaları kısmayı gerektirecek.

Borç freninin bu yıl için askıya alınması da hükümetin seçenekleri arasında bulunuyor. (AA)