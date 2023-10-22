Altın fiyatları kritik seviyede: Sarı metalde fırtına sürecek mi?

Altın fiyatları, bu hafta Orta Doğu'daki çatışmaların büyüyeceği endişesi ve güvenli liman alımları ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Peki kritik sınırdaki değerli metalde artış sürecek mi? İşte uzman yorumları...

Serkan ÜSTÜN

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Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde İsrail güçlerinin Gazze'de hastaneye yaptığı saldırı sonrası devam eden çatışmalarla birlikte risk algısının güçlenmesi nedeniyle bu hafta sert arttı.

Ons altın fiyatları bu hafta yüzde 3,5 arttı. Yurtiçinde de gram ve çeyrek altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Altının gram satış fiyatı yüzde 4,55 değer kazandı ve hafta içi yeni rekorlar kırdı.

KRİTİK SEVİYEDE

Bu ayın başında 1830 dolar seviyesinde bulunan altın fiyatları, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana istikrarlı bir şekilde arttı. Sarı metal bu haftayı da güçlü bir yükselişle bitirdi. Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma korkusunun güvenli liman talebini körüklemesi ile ons altın 2 bin dolar seviyesine yaklaştı ve haftayı 1981 dolarla tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,55 artışla 1791 TL’ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12 bin 35 TL’ye yükseldi. Geçen hafta sonu 2 bin 817 TL olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 946 TL’ye çıktı.

UZMAN YORUMLARI

Commerzbank analistleri altındaki yükseliş potansiyelinin büyük ölçüde tükendiğini söyledi. Analizde “Orta Doğu’daki çatışmanın artması veya genişlemesi durumunda Altın fiyatı muhtemelen bazı ek kazanımlar elde edebilir. Aksi takdirde yükseliş potansiyelinin tükenmesi muhtemeldir” ifadeleri yer aldı.

TD Securities emtia stratejisti Daniel Ghali, “Ekonomideki durgunluk Fed'in faiz oranlarını düşürmesine ve altın fiyatların 2 bin 100 doların üzerine çıkmasına yardımcı olacak” dedi. Ghali ayrıca “satın almanın tükenmesi yakın” diye ekledi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise, “Ekonominin görünümüne ilişkin çok fazla risk var gibi görünüyor ve bu da muhtemelen altın fiyatlarını destekleyecektir” dedi.

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