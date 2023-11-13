Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü 1.939 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.782 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.310 TL.

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Altın fiyatları, doların güçlü seyretmesiyle üç haftanın dip seviyesine yakın işlem görürken, yatırımcılar Fed’in faizleri sabit tutma ya da yükseltme yönünde atabileceği adıma karşı daha fazla ipucu için ABD enflasyon verilerini bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.11 yükselerek 1,939.40 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.767 TL, satış 1.782 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.809 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü 17.820 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.962 TL, satış 3.022 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.068 TL. 46 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.187, satış 12.310 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.499 TL. 189 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.921 TL, satış 6.042 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.136 TL. 94 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.964 TL, satış 12.085 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.272 TL. 187 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.935, satış 12.055 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.244 TL. 189 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Kasım 2023 altın yorumları: Ons altın 1933-1960 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü negatif yönde tamamladı. Değerli madende haftalık kayıp ise %2,72 oldu. Cuma günü 5 günlük AO (1951) seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile artan satış baskısı 50 günlük AO (1936,42)dan karşılık buldu. Değerli madende 200 günlük AO (1936,91) seviyesinde bulunmaktadır. 50 günlük AO'nın (1936,42) 200 günlük AO'yu (1936,91) yukarı yönlü geçmesi halinde (Golden Cross) değerli madende pozitif seyir beklenebilir. Değerli madende geçtiğimiz hafta; Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Fed Başkanı Powell, konuşmasında faiz artırımlarının hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, para politikasının artık “yeterince kısıtlayıcı” olduğundan veya enflasyonu yıllık yüzde 2'lik büyüme hedefine geri getirecek kadar sıkı olduğundan emin değil” dedi.

Fed Üyesi Daly ise Powell'ın şahin tonlu açıklamalarının ardından “Eğer enflasyonda yükseliş sürer, istihdam piyasası ve büyüme güçlü kalırsa yeniden faiz artırmamız gerekebilir” ifadelerini kullandı. Bu hafta ise değerli madende ABD'de tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri etkili olabilir. TÜFE'nin ekimde %0,10'luk artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,60'a gerilemesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemelerinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'nin ise ekim ayında %0,30 artarak yıllık bazda %4,10'da sabit kalması bekleniyor.