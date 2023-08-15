Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 15 Ağustos 2023 Salı günü 1.904 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.657 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.156 TL.

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Altın fiyatları, doların artan tahvil getirileri ve Çin’deki ekonomiye yönelik endişelerden destek bulmasının ardından geriledi. Piyasalar, yüksek faiz oranlarının tüketici harcamaları üzerindeki etkisini gösterecek olan ve bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD’de perakende satış verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.11 gerileyerek 1,908.00 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.642 TL, satış 1.657 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.669 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 15 Ağustos 2023 Salı günü 16.570 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.683 TL, satış 2.737 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.759 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.044, satış 11.156 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.241 TL. 85 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.367 TL, satış 5.476 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.518 TL. 42 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.843 TL, satış 10.952 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.036 TL. 84 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.820, satış 10.930 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.011 TL. 81 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Ağustos 2023 altın yorumları: Ons altın tarafında baskının devam etmesi ile birlikte haftanın ilk işlem gününde yükselişlerini sınırlandıran gram altın gün sonunda kur tarafındaki yükselişin desteğiyle pozitif tarafta kalmayı başardı ve 1658TL seviyesinde orta bollinger bandının hemen altında kapanış gerçekleştirdi. Yarın ABD'de açıklanacak FOMC toplantı tutanakları ons altın tarafında dolayısıyla yurtiçinde gram altın fiyatlamasında oynaklığa neden olabilir.

Direnç noktası 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1665TL ve 1670TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1655TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1650TL ve 1645TL destek bölgeleri takibimizde olacak.