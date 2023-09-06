Altın ithalatına kota uygulamasında geri adım

Altın ithalatının enflasyondaki artışla birlikte patlamasının ardından bir ay önce ithalatta kota uygulaması kararı alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıların üretimde yaşadığı sorunlar üzerine bu kararında kısmi gevşemeye gitti.

Sozcu.com.tr

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Altın ithalatındaki ve cari açıktaki yükselişi engellemek isteyen hükümetin bir ay önce işlenmemiş altın ithalatına getirdiği kota uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı.

Karar sonrası ham madde maliyetleri artan sektörde üretim ve ihracatın olumsuz etkilenmesi sonrası, ihracatçıların ham maddeye erişebilmeleri için kota uygulaması gevşetildi.

Buna göre ihracatçılar, ham maddeye erişip, üretimde sorun yaşamamak amacıyla Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası üzerinden altın temin edebilecek.

İKİ BANKA YETKİLENDİRİLDİ

Konu ile ilgili karar, Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, sorunun çözümü amacıyla TCMB'nin katkılarıyla seri bir çalışma gerçekleştirildiği ve sonuçta Ticaret Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin Mücevher İhracatçılar Birliği’ne iletildiği bildirildi.

Karara göre, Mücevher İhracatçıları Birliği üyelerinin, 2023 Eylül ayı istisna olmak üzere her

ayın ilk 5 günü, bir önceki ayın ihracat verilerini içeren gümrük beyannameleri ile birlikte başvurmaları halinde, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, ihracatçılara ihtiyacı olan altını, uluslararası piyasalarla aynı koşullarda temin edecek.

DETAYLARI BORSA İSTANBUL BANKALARA BİLDİRECEK

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* “Hazine ve Maliye Bakanlığınca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ye kota tahsis edilecek,

* İhracatçı şirketler tarafından söz konusu bankalara ayın ilk 5 iş günü (yalnızca 2023 yılı Eylül ayı için ayın ilk 7 iş günü) içerisinde, fiili ihracı bir önceki ay içerisinde (yalnızca 2023 yılı Eylül ayı için 7 Ağustos-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında) gerçekleştirilen mücevher ihracatına ilişkin Gümrük Beyannameleri (GB) ile birlikte satın almak istedikleri işlenmemiş altın miktarı tutarını bildirerek başvuruda bulunulacak,

* Talepler ilgili banka tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek,

* İlgili ihracat bedelinin ihracatçı tarafından bahse konu bankaya getirilmesi uygun görülecek,

* Uygulama esaslarının detayları Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilgili bankalara bildirilecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN SEKTÖRÜN RAHATSIZLIĞINI DİNLEMİŞTİ

Öte yandan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, 28 Ağustos’ta kuyumculuk sektörü temsilcileriyle bir araya gelmiş; altın ithalatına getirilen kota uygulamasının sektörde yarattığı rahatsızlıkları dinlemişti.

Toplantıda sektör temsilcileri, kota kararı sonrası kuyumcuların mücevher üretmek için altın alırken İtalyan rakipleri karşısında 68 puan dezavantajlı olduklarını aktarmışlardı.

Kararların yan etkilerinin sektörler için öldürücü olmamasının önemine dikkat çekilmişti.

Toplantı sonrası ihracatçının altına ulaşmada rakipleriyle eşit şartlara gelmesi ve sektördeki verimliliğin artmasına yönelik beklentinin arttığı belirtilmişti.

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