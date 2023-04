Bank of America’nın ilk çeyrek kârı yükseldi

Bank of America'nın birinci çeyrek kârı yüksek faiz oranlarının etkisiyle yükseldi.

Sozcu.com.tr

ABD’nin en büyük ikinci bankası Bank of America, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarından sonra müşterilerin yüksek faiz ödemelerinin etkisiyle yüksek kâr açıkladı.

Bank of America, birinci çeyrekte 7,66 milyar dolar yani hisse başına 94 sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 6.6 milyar dolar yani hisse başına 80 sent kâr etmişti.

ABD’Lİ BANKALAR YÜKSEK KÂR AÇIKLIYOR

Geçen hafta bilanço açıklayan JPMorgan Chase and Co JPM.N ve Wells Fargo & Co gibi büyük ABD’li yatırım bankaları da birinci çeyrekte yüksek faiz oranlarının etkisiyle yüksek kâr açıklamıştı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 8,3 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 4,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolar kâr elde etmişti.

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolar net kâr elde etmişti. (REUTERS, SÖZCÜ)