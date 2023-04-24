Bankaların dolarda alış satış farkı 1 lirayı aştı

Bankaların döviz işlemlerinde alış-satış makası bugün de açılmaya devam etti. Bankaların dolar/TL kurunda alış-satış makası 1,10 kuruşu buldu.

Sozcu.com.tr

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Yüksek cari açık ve yetersiz yabancı sermaye girişleri nedeniyle rezervi giderek azalan Merkez Bankası (TCMB), döviz talebini kısmaya dönük önlemleri artırırken, döviz kurlarında makas bugün de açılmaya devam etti.

Geçtiğimiz hafta, bankalar arası döviz kuru ile Kapalıçarşı arasındaki makasın açıldığı görülürken bankaların alış-satış makasları da mevcut kurun çok üzerinde fiyatlandı.

Bankalar arası dolar/TL kuru, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,40 seviyelerinden işlem görürken Kapalıçarşı’da 20,37 alış ve 20,51 satış fiyatıyla işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta bankalar arası kurda kapanışta 19,39 TL ile fiyatlanan dolar/TL kuru, haftanın ilk günü yatay seyretse de banka işlemlerinde ve Kapalıçarşı’da makas açılmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta 1 liraya yaklaşan banka işlemlerinde kur farkı bugün 1 TL'yi aştı.

1 LİRAYI AŞTI

Bankalarda dolar/TL için alım fiyatı 19,40 seviyelerinde seyrederken satış seviyeleri ise 20,50’nin üzerinde fiyatlandı. Bankaların mobil işlemlerinde fark 1,10 kuruşu görürken fiziki döviz almak için gişeleri kullananlar daha büyük bir makasla karşılaştı.

Bankaların saat 13.00 itibariyle dolar/TL fiyatlamaları şöyle oldu:

RİSK YARATIYOR

Geçtiğimiz hafta Sozcu.com.tr’ye konuşan bir bankacılık kaynağı, TCMB'nin ve genel olarak ekonomi yönetiminin döviz işlemleriyle ilgili bankalar üzerinde sıkı markaj uyguladığını belirtmişti.

Kaynak, bu nedenle işlemlerin bir bölümünün Kapalıçarşı'ya kaydığını belirterek son dönemde bankalarda fiziki döviz çekme ve kasa taleplerinde de artış olduğunu, bu gelişmelerin risk yarattığını belirtmişti.