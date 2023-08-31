Bloomberg: Geçen hafta KKM’den 5 milyar dolar çıkış oldu

Bloomberg'in haberine göre, geçen hafta KKM hesaplarından yaklaşık 5 milyar dolar çıkış oldu. Çıkış büyük oranda Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarından geldi ve mudiler döviz tevdiat hesaplarına geri döndü.

Sozcu.com.tr

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ABD’li finans ajansı Bloomberg, Merkez Bankası’nın (TCMB) Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemeleriyle birlikte Türk mevduat sahiplerinin bu hesaplardan çıkmaya başladıklarını duyurdu.

Konuya yakın bir kaynağa göre, mevduat sahipleri geçen hafta KKM hesaplarından yaklaşık 5 milyar dolar çekti.

‘TL MEVDUAT HEDEFİNE ULAŞILAMADI’

Bloomberg muhabiri Kerim Karakaya’nın haberine göre bu gelişme, bankaların KKM’den çıkışı teşvik etmesini sağlayacak bir dizi düzenlemeyi duyurmasının ardından geldi. Ancak yetkililer, bankacılık sistemindeki lira mevduatın payını KKM aleyhine artırma hedefine hâlâ ulaşamadı.

Veriler henüz kamuya açıklanmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, 5 milyar dolarlık çıkışın çoğunun, başlangıçta dolar birikimi olan ve geçen hafta normal dolar hesaplarına dönen yatırımcılardan geldiğini söyledi. TCMB ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

NE OLDU?

20 Ağustos’ta bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik yapan TCMB kararında, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirilmişti.

Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankaların ek menkul kıymet tesisine mecbur olacağı açıklanmıştı.

TCMB önceki gün bankalara yolladığı uygulama talimatıyla, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini en az 32 gün olarak açıklamıştı.