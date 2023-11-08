SPK’dan 3 isme yasak
Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, BJKAS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Beşir Kaya, Eray Tanrıverdi ve Muhammed Timur Geçgel’e, 9 Kasım tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı. (AA)