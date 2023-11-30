Borsaya yüksek vergi yatırımcıyı kaçırır

Hisse senedi fonlarına çok yüksek vergi getirilmesi halinde oradan çıkış olabileceğini belirten SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “Sanırım yüksek vergi daha çok yabancı fonlara” dedi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Döviz hesapları ve Hazine'nin yabancı para cinsinden iç borçlanma kağıtlarından elde edilen faiz gelirleriyle borsa kazançlarına uygulanan verginin yüzde 40'a kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören torba yasa teklifindeki düzenlemeye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den ‘yatırımcı kaçabilir' uyarısı geldi.

Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında görüşlerini açıklayan Gönül, “Tabii takdir bakanlıkla olmakla birlikte bizim görüşümüz hisse senedi fonlarına çok yüksek bir vergi gelmesi durumunda buradan çıkış olabileceğidir. Ama burada zaten bu bir yetki maddesi olduğu için bunu ayrıca çalışacağız” dedi. Başkan Gönül, 1 Ocak 2024'ten sonra yabancı para fonlarına yüzde 10 düzeyinde vergilendirme geleceğini hatırlatırken, “Çok çeşitli fonlarımız var. Yabancı para borçlanma fonları, vergisini farklılaştırabileceğimiz özel fonlar, serbest fonlar gibi kısımlar var. Yüksek vergi

sanırım daha çok yabancı para fonlarına. Belki bu (yüzde 10'luk vergi) yükseltilebilir, ihtiyaca göre” açıklamasında bulundu.

SİLAH GÖRÜNDÜYSE PATLAR

CHP'li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, halen yüzde 15 olan verginin yüzde 40'a kadar çıkarılması için alınan yetkinin eninde sonunda kullanılacağını belirterek, “Tiyatroda şöyle bir kural vardır: Eğer sahnede bir silah gözüküyorsa oyunun bir yerinde mutlaka patlar” dedi. Torba yasa teklifinde imzası olan AKP'li Özkaya, bu eleştiriye, “Büyük silahlar bir güçtür, teminattır. Büyük silahlar her zaman kullanılmaz. İhtiyaç doğarsa kılıç kınından çıkar” dedi.

Belirlenmiş bir hedefi ifade edemem

Vergi oranını yüzde 40'a kadar yükseltme yetkisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, finansal piyasaların çok dinamik olduğuna işaret ederek,

“Piyasanın gelişimine göre yüzde 30'un üzerinde kullanma konusunda yetki alınıyor. Şu anda belirlenmiş bir hedef olduğunu ifade etmem doğru olmaz” dedi.

Terim Fonu SPK'ya tabi olmayan bir dolandırıcılık

CHP'li Cevdet Akay, Fatih Terim fonuyla ilgili olarak SPK'nın soruşturma başlatıp başlatmayacağını, düzenleme çıkarıp çıkarmayacağını sordu.

SPK Başkanı Gönül, olayın bir dolandırıcılık olduğunu, adı geçen fonun sermaye piyasası mevzuatına tabi olmadığını söyledi. Gönül, “Aslında bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık olayı. Adının fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki yeri kapsamıyor” dedi. Milletvekili Sezai Temelli de, “Bu olay sizin alanınızdaki düzenlemelerin kusurları, eksikleri, hatalarını gösteriyor. Bu nedeniyle böyle bir kara piyasa oluşuyor” diye konuştu.