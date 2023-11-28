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Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arz başvurusu ne zaman, kaç lot verecek?

Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izin verdi. Çates, Şeker yatırım, Batı GYO için talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.

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Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arz başvurusu ne zaman, kaç lot verecek?

Halka arz olacak olan şirketler arasına bu hafta yenileri eklenecek. Şeker yatırım, Batı GYO ve Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri açıklandı.

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ (ÇATES) TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şeker Yatırım Menkul Değerler’in halka arzına izin verdi. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.

SPK bültenine göre halka arz sermaye artırım ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Sermaye 35 milyon lira nominal tutarda artırılırken Şekerbank’a ait 17.5 milyon lira nominal tutarda hisse de satışa çıkarılacak.

BATI GYO TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) halka arzına izin verdi. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ (ÇATES) KAÇ LOT VERİR?

Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) dağıtılacak olası lot miktarı

Katılım SayısıLot SayısıHisse Fiyatı
2.1 Milyon11628 TL
2.5 Milyon10571 TL
2.9 Milyon8457 TL
3.3 Milyon7400 TL
3.7 Milyon6342 TL
4.1 Milyon6342 TL
4.5 Milyon5285 TL
4.9 Milyon5285 TL

ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

Şeker Yatırım dağıtılacak olası lot miktarı

Katılım SayısıLot SayısıHisse Fiyatı
2.1 Milyon25 Lot175 TL
2.5 Milyon21 Lot147 TL
2.9 Milyon18 Lot126 TL
3.3 Milyon16 Lot112 TL
3.7 Milyon14 Lot98 TL
4.1 Milyon13 Lot91 TL
4.5 Milyon12 Lot84 TL
4.9 Milyon11 Lot77 TL

BATI GYO KAÇ LOT VERİR?

Batı GYO dağıtılacak olası lot miktarı

Katılım SayısıLot SayısıHisse Fiyatı
2.1 Milyon97291 TL
2.5 Milyon81243 TL
2.9 Milyon70210 TL
3.3 Milyon61183 TL
3.7 Milyon55165 TL
4.1 Milyon50150 TL
4.5 Milyon45135 TL
4.9 Milyon41123 TL

 