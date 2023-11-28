Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arz başvurusu ne zaman, kaç lot verecek?

Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izin verdi. Çates, Şeker yatırım, Batı GYO için talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.

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Halka arz olacak olan şirketler arasına bu hafta yenileri eklenecek. Şeker yatırım, Batı GYO ve Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri açıklandı.

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ (ÇATES) TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şeker Yatırım Menkul Değerler’in halka arzına izin verdi. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.

SPK bültenine göre halka arz sermaye artırım ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Sermaye 35 milyon lira nominal tutarda artırılırken Şekerbank’a ait 17.5 milyon lira nominal tutarda hisse de satışa çıkarılacak.

BATI GYO TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) halka arzına izin verdi. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ (ÇATES) KAÇ LOT VERİR?

Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) dağıtılacak olası lot miktarı

Katılım Sayısı Lot Sayısı Hisse Fiyatı 2.1 Milyon 11 628 TL 2.5 Milyon 10 571 TL 2.9 Milyon 8 457 TL 3.3 Milyon 7 400 TL 3.7 Milyon 6 342 TL 4.1 Milyon 6 342 TL 4.5 Milyon 5 285 TL 4.9 Milyon 5 285 TL

ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

Şeker Yatırım dağıtılacak olası lot miktarı

Katılım Sayısı Lot Sayısı Hisse Fiyatı 2.1 Milyon 25 Lot 175 TL 2.5 Milyon 21 Lot 147 TL 2.9 Milyon 18 Lot 126 TL 3.3 Milyon 16 Lot 112 TL 3.7 Milyon 14 Lot 98 TL 4.1 Milyon 13 Lot 91 TL 4.5 Milyon 12 Lot 84 TL 4.9 Milyon 11 Lot 77 TL

BATI GYO KAÇ LOT VERİR?

Batı GYO dağıtılacak olası lot miktarı