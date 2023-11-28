Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arz başvurusu ne zaman, kaç lot verecek?
Çates, Şeker yatırım, Batı GYO halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izin verdi. Çates, Şeker yatırım, Batı GYO için talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak açıklandı.
Halka arz olacak olan şirketler arasına bu hafta yenileri eklenecek. Şeker yatırım, Batı GYO ve Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri açıklandı.
ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ (ÇATES) TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şeker Yatırım Menkul Değerler’in halka arzına izin verdi. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.
SPK bültenine göre halka arz sermaye artırım ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Sermaye 35 milyon lira nominal tutarda artırılırken Şekerbank’a ait 17.5 milyon lira nominal tutarda hisse de satışa çıkarılacak.
BATI GYO TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) halka arzına izin verdi. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı.
ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ (ÇATES) KAÇ LOT VERİR?
Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) dağıtılacak olası lot miktarı
|Katılım Sayısı
|Lot Sayısı
|Hisse Fiyatı
|2.1 Milyon
|11
|628 TL
|2.5 Milyon
|10
|571 TL
|2.9 Milyon
|8
|457 TL
|3.3 Milyon
|7
|400 TL
|3.7 Milyon
|6
|342 TL
|4.1 Milyon
|6
|342 TL
|4.5 Milyon
|5
|285 TL
|4.9 Milyon
|5
|285 TL
ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?
Şeker Yatırım dağıtılacak olası lot miktarı
|Katılım Sayısı
|Lot Sayısı
|Hisse Fiyatı
|2.1 Milyon
|25 Lot
|175 TL
|2.5 Milyon
|21 Lot
|147 TL
|2.9 Milyon
|18 Lot
|126 TL
|3.3 Milyon
|16 Lot
|112 TL
|3.7 Milyon
|14 Lot
|98 TL
|4.1 Milyon
|13 Lot
|91 TL
|4.5 Milyon
|12 Lot
|84 TL
|4.9 Milyon
|11 Lot
|77 TL
BATI GYO KAÇ LOT VERİR?
Batı GYO dağıtılacak olası lot miktarı
|Katılım Sayısı
|Lot Sayısı
|Hisse Fiyatı
|2.1 Milyon
|97
|291 TL
|2.5 Milyon
|81
|243 TL
|2.9 Milyon
|70
|210 TL
|3.3 Milyon
|61
|183 TL
|3.7 Milyon
|55
|165 TL
|4.1 Milyon
|50
|150 TL
|4.5 Milyon
|45
|135 TL
|4.9 Milyon
|41
|123 TL