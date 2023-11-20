Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Çin, Kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sabit tuttu.

Sozcu.com.tr

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Çin Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, bir yıllık kredi faiz oranının (LPR) yüzde 3,45’te, beş yıllık kredi faiz oranlarını ise yüzde 4,2’de tutulduğunu söyledi.

Çin’deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR’ye dayanırken, beş yıllık faiz oranı ise ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.

Çin Merkez Bankası son olarak bir yıllık LPR’yi ağustos ayında yüzde 3,55’ten yüzde 3,45’e düşürmüş sonrasındaki üç ay faiz değişikliğini pas geçmişti. Beş yıllık LPR ise en son haziranda düşürüldükten sonra art arda beş ay boyunca yüzde 4,2’de tutuldu.

Geçen hafta Merkez Bankası, ticari bankaların LPR’lerini fiyatlandırmak için kullandığı orta vadeli kredi faiz oranını sabit tutmuştu. Kararın ardından ardından gösterge faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyordu.