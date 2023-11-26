Butan’da devlete ait gizli Bitcoin madenciliği tesisleri ortaya çıktı

Güney Asya ülkesi Butan'da devlete ait gizli Bitcoin madenciliği tesislerinin olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’un araştırması, Butan krallığına ait gizli Bitcoin üretim tesislerini ortaya çıkardı.

Planet Labs, Satellite Vu ve Google Earth’ten alınan uydu görüntülerinin yanı sıra Butan’ın kripto yatırımları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre kamuoyuna hiç açıklanmamış dört kripto madenciliği tesisi bulunuyor.

Şu anda dünyada açık bir şekilde devlete ait kripto madenleri olan tek ülke El Salvador. Ancak ortaya konulan kanıtlar Butan Krallığı’nın da bu işe girdiğini gösteriyor.

Uydu görüntüleri, Himalaya ülkesindeki yoğun ormanların ve dağlık arazinin arasına gizlenmiş uzun, dikdörtgen madencilik birimlerini ve veri merkezi soğutma sistemlerini ortaya koyuyor.

Diğer görüntülerde de Bhutan’ın hidroelektrik santrallerinden maden sahalarına uzanan yüksek kapasiteli elektrik hatları ve trafolar görülüyor.

Sahalardan biri 108 anıt tapınağın bulunduğu kutsal bir alan olan Dochula Geçidi yakınlarında yer alıyor. Diğerleri ülkenin merkezindeki dağlık bir kasaba olan Trongsa’da, güneydeki Dagana’da ve ekonomiyi canlandırmak için hayata geçirilen 1 milyar dolarlık başarısız bir hükümet projesi olan Eğitim Şehri’nde tespit edildi.

2020’DE YAPILMAYA BAŞLANDI, ELEKTRİK TÜKETİMİ UÇTU

Hafriyat ve bina inşaatlarını takip eden Forbes, sahalardaki çalışmaların 2020’de başladığını söyledi.

Krallığın yatırım birimi Druk Holdings & Investment (DHI) madenlerin varlığını doğruladı. Forbes’a yapılan açıklamada, “Butan’daki Bitcoin madenciliğiyle ilgili tesislerin yerleri, güç kaynağı ve diğer çeşitli faktörler gibi operasyonların lojistik ihtiyaçlarına göre seçildi” denildi.

Butan’ın kripto madenciliği operasyonları, ülkenin enerji ithalatının ve kullanımının son yıllarda artmasına neden oldu. Geçmişte hidroelektrik fazlasını Hindistan’a satan krallık, 2023 yılında 20,7 milyon dolar değerinde elektrik satın aldı.

KRAL KRİPTO HAYRANI

Butan hükümdarı Kral Jigme Khesar Namgyel Wangchuck uzun zamandır kriptoya hayranlık duyuyor ve kriptoların 800 binden az insanın yaşadığı dağlık ülkenin ekonomisine faydası olacağını umuyor.

Butan, Covid-19 salgını sırasında azalan turizmden mustarip olurken, aynı zamanda artan genç işsizliği ve artan göç oranlarının tetiklediği bir beyin göçü ile karşı karşıya.

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