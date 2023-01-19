Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Ocak 2023

Dolar 19 Ocak Perşembe günü 18.79 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yüzde 0,18 oranında yükseliş ile 18,80 seviyesinden tamamlayarak tarihi yüksek gün kapanışını gerçekleştirdi. Gün içi işlem aralığı 18,73-18,82 oldu.

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Dün, en düşük 18,7351 TL seviyesini, en yüksek 18,8204 TL seviyesini test eden Dolar/TL günü 18.80 TL seviyesinden kapattı. Paritenin, aşağı yönlü salınımlarında 21 günlük hareketli ortalamasından destek bulduğunu gözleniyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.79 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.879 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 19 OCAK

Ekonomi uzmanlarının 19 Ocak 2023 dolar yorumları: Kısa vadeli olarak USDTRY fiyatını değerlendirdiğimizde, yükselen kanalın alt noktası 18,65 – 18,70 bölgesi önemli olmakla birlikte kur ilgili bölge üzerinde kaldığı müddetçe pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 18,80 başta olmak üzere 18,85 ve 18,90 bariyerlerine doğru yükseliş izlenebilir. Özellikle kanal üst noktası ve aynı zamanda da son zirve 18,85 seviyesi üzerindeki kalıcı hareketler pozitif görünümün daha da güçlenmesini sağlayabilir ki bu teyit ile psikolojik 19,00 seviyesine bir adım daha yaklaşmak isteyebilir. Aksi takdirde 18,65 – 18,18 arasındaki sıkışma bir müddet daha devam etmek isteyebilir. Mevcut sıkışmanın sona ermesi ve gerçekleşecek olası tepkilerin pozitif görünümü sonlandırması içinse 18,65 bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 18,3850 dip noktasına doğru yeni bir fiyatlama beklentisi yüksek sesle konuşulmak istenebilir.