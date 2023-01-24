Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Ocak 2023
Dolar, 24 Ocak 2023 Salı günü 18.80 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dün 18,80 üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olsa da, 10 günlük hareketli ortalama altında işlem görüyor.
Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay pozitif yönde 18,80 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,75-18,84 oldu. Teknik olarak 18,80 kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.80 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.880 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 24 OCAK 2023
Ekonomi uzmanlarının 24 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,79 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.