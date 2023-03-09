Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Mart 2023

Dolar 9 Mart Perşembe günü 18.95 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL paritesinde sınırlı yükseliş izleniyor. Yurt içinde dün veri gündemi sakindi. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde belirsizliğin ortadan kalkması yatırımcıların risk iştahı destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

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Dolar/TL'de dün işlemler 18,85 – 18,98 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Senatosunda gerçekleştirdiği yarı yıl sunumu yakından takip edildi. Powell sunumunda son açıklanan istihdam ve enflasyon rakamlarının beklenenden güçlü açıklandığını ve bununda faiz oranlarını tahmin edilen seviyelerin üzerine çıkarılabileceğini belirtti. Powell'ın şahin tonda mesajları sonrası dolar endeksi (DXY) 06 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye olan 105,50 üzerine yükseldi. CME FedWatch'de 22 Mart toplantısında 50 baz puan faiz artırım olasılığı ise %73'lü seviyelere çıktı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.95 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.895 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 MART

Ekonomi uzmanlarının 9 Mart 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.