Dolar/TL’de rekor serisi sürüyor

Türk lirasında değer kaybı sürerken Dolar/TL kuru yeni zirvesine yükseldi. Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

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Dolar/TL yaklaşık üç aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederek yeni tarihi zirve olan 28,9545’e kadar yükseldi. Euro/TL 31,80 seviyesinden işlem görürken gram altın 1899 seviyesinden alıcı buldu.

Dün dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası (TCMB) TL’ye geçiş zamanının geldiği görüşünde. Piyasalarda bugün büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 12.00’daki TRT canlı yayını da yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Bugün iç veri gündeminde üçüncü çeyrek büyüme verileri, Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta 500 baz puan faiz artışına gittiği Para Politikası Kurulu (PPK) kararının özetleri ve haftalık döviz rezervi verileri yer alıyor. Hazine önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma programını da bugün açıklayacak.

KURDA YENİ ZİRVE

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kurda yeni zirve 28,9545 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Euro/TL sabah 9.00 itibariyle 31,80 seviyesinden işlem görürken gram altın 1900 seviyesinden alıcı buldu.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 28,44 oldu.

TCMB DEZENFLASYONDA KARARLI, TL’YE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ

TCMB Başkanı Gaye Erkan İstanbul Sanayi Odası’nda dün yaptığı konuşmada dezenflasyonda kararlı olduklarını ve TL’ye geçiş zamanının geldiğine inandığını söyledi.

Erkan, “Biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple ‘algı, kabul, itibar’ üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız” dedi.

Sanayiden “yatırımlara ağırlık vermelerini” isteyen Erkan “cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışı” hedeflediklerini de söyledi.

Küresel piyasalarda dolar, Fed’in faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentileriyle bir yılın en keskin aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Fed tarafından yakından izlenen ABD kişisel tüketim (PCE) verileri açıklanacak.

Fed’in dün yayımlanan Beige Book raporu da ABD’de ekonomik aktivitenin Ekim’in ikinci yarısından Kasım’ın ortasına olan dönemde güçlü seyrettiğini, enflasyonun ise aşağı yönlü seyir izlediğini göstererek faizlerin tahminlerden daha önce düşürüleceği beklentilerini güçlendirdi.

Vadeli işlemler gelecek yıl 100 baz puandan fazla faiz indirimine gidileceğini ve indirimlerin Mayıs’ta başlayacağını fiyatlıyor.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS’te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında devam ediyor. (REUTERS)

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