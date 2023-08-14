Dolar yeni haftaya 27 liranın üzerinde başladı

Dolar yeni haftaya 27 liranın üzerinde başladı. Piyasalarda Hazine ihaleleri ve Asya'daki riskten kaçış takip ediliyor.

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Dolar/TL yeni 27,06 zirvesinde yatay bir seyir izlemeye devam ederken bugün piyasalarda Hazine’nin düzenleyeceği ihale ve Asya piyasalarındaki riskten kaçış takip ediliyor.

Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ağustosta 152,8 milyar TL iç borç servisine karşılık 136 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Yarın iki ihale daha düzenleyecek olan Hazine önümüzdeki hafta iç piyasada dolar cinsi iki yıl vadeli iki borçlanma daha yapacak.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre net uluslararası rezervleri 4 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,8 milyar dolar artışla 15,7 milyar dolara yükseldi.

TCMB net rezervleri, 2 Haziran’da -5,7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen yaklaşık iki ayda 20 milyar doların üzerinde toparlandı.

Barclays geçen hafta yayımladığı bir notta ağustos ortasından yıl sonuna kadar 17 milyar dolar, önümüzdeki yıl ise 14 milyar dolar daha rezerv artışı yaşanacağını öngördü.

Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin de bu ay zirvede olacağını hesaplıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Çin’de açıklanacak olan ve ekonominin destekleyici önlemlere duyduğu ihtiyacı gözler önüne sereceği tahmin edilen sanayi üretimi ve perakende satış verileri öncesinde geriledi.

Yen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’de faiz artırımına başlamasından bu yana yüzde 20 değer kaybetti. Japonya Merkez Bankası (BOJ) gevşek para politikasında değişiklik yapmaması yen üzerinde baskı yaratıyor. (REUTERS)

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