Dolarda ‘her gün birkaç kuruş artış’ dönemi

Dolar kuru son iki buçuk ayda her gün birkaç kuruş artarken, kurdaki artışın enflasyonun ve tahvil getirilerinin altında kalması yabancıların sıcak para yatırımı için dikkatini çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar kurunda eylül ayı başından bu yana istikrarlı biçimde her işlem gününde birkaç kuruş artış yaşanması dikkat çekiyor.

1 Eylül 2023 tarihinde 26,71 lira olan gösterge dolar kuru, geride kalan yaklaşık iki buçuk aylık dönemde her gün birkaç kuruş artarak dün 28,70 liraya ulaştı.

Seçim öncesinde Aralık 2022 ile Mayıs 2023 döneminde de dolar kurunda her gün birkaç kuruşluk artış yaşanmış ve seçimin ardından haziran ve temmuz aylarında kur kademeli olarak serbest bırakılmıştı.

Döviz piyasasında Merkez Bankası (TCMB) ile kamu bankaları ana alıcı ve satıcı olarak yer alıyor ve dolar kurunda kademeli artışa izin veriliyor.

YABANCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Finans ajansı Bloomberg’de dün Kerim Karakaya imzasıyla yayımlanan “TL yeniden yabancıları cezbediyor” başlıklı haberde TL’deki ağır çekim düşüşe dikkat çekildi.

TL’nin dolar karşısında son 3 aydır günlük ortalama yaklaşık yüzde 0,1 oranında değer kaybettiğine işaret edilen haberde, TL’deki değer kayıplarının enflasyonun ve tahvil getirilerinin altında olduğu, yabancı yatırımcıların da bu tabloyu carry trade için bir fırsat olarak görmeye başladığı belirtildi.

Haberde “TL’deki değer kaybının doğal olmayan istikrarı, faiz oranlarının düşük olduğu yerlerden borçlanıp getirilerin daha yüksek olduğu yerlere para yatırmak isteyen (carry trade) yatırımcıların dikkatini çekiyor” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN CARRY TRADE BAŞLAYABİLİR

TL’nin bu yıl dolar karşısında yüzde 35’lik değer kaybıyla dünya genelinde Arjantin pesosunun ardından en çok değer kaybeden para birimi olduğu ve Türkiye’nin de dünya enflasyon liginde üst sıralarda bulunduğu hatırlatılan haberde, TL için tablonun değişmek üzere olabileceği öne sürüldü.

Haberde, TL’nin değerindeki dalgalanmalar için önemli bir gösterge olan bir aylık ima edilen kur oynaklığının bu ay yüzde 10’un altına düşerek yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret edildi.

Dubai merkezli East Capital’in kıdemli danışmanlarından Emre Akçakmak, TL’deki düşük oynaklığın, TL tahvillerdeki artan getiriyle birlikte düşünüldüğünde, carry trade işlemleri için cazip bir tablo oluşturduğunu söyledi.

Hükümetin TL’de sadece kademeli değişime izin verdiğine dikkat çeken Akçakmak, kısa vadeli getirilerin son dönemde kur artışlarının üzerinde olduğunu vurguladı.

FARKLI GÖRÜŞLER VAR

TL’nin carry trade için cazip olup olmayacağı konusunda yabancı bankalar arasında farklı görüşler var.

İngiltere merkezli banka Barclays, TL’deki düşüşün yatırımcıların kazanacağından daha fazla olacağını öne sürerek carry trade için olumsuz, ABD merkezli Goldman Sachs ile JPMorgan, Alman Deutsche Bank ve Fransız BNP Paribas TL tahvillere dönüş için olumlu görüş bildirmişti.

Bloomberg haberinde, seçim sonrasında ekonomi yönetiminin başına gelen Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan, yatırımcı güvenini tekrar kazanmak üzere kademeli olarak eski düzenlemeleri kaldırdığı ve ortodoks politikalara döndüğü ancak düşük rezerv, yüksek yapışkan enflasyon ve politikada tekrar U dönüşü olabileceği kaygılarının Türkiye’ye yatırım akışının önünde engel olduğu belirtildi.

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