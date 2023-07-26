Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi bugün 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu seviye, son 22 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesi kararı alındı. Karar oybirliği ile alındı.

Piyasa beklentisi de faizin bugün 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Böylece Fed, Mart 2022’den bu yana yaptığı 12 toplantının 11’inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.

ABD’de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yüzde 3 olarak kaydedilmişti.

Karar sonrasında ons altın fiyatları sınırlı bir artışla 1972 dolar seviyesine yükseldi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, “Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir.” denildi.

Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC’nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.

Komite’nin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutu belirlenirken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkisindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Bir sonraki Fed faiz kararı 20 Eylül’de açıklanacak.

POWELL’DAN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Jerome Powell’ın karar sonrasında yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

* Para politikasını geçen yıldan bu yana belirgin şekilde sıkılaştırdık. Gerekli olursa daha fazla sıkılaştırma yapabiliriz, gelen verilere bakacağız.

* Gelecek toplantılarda faiz artırımı yapılması konusunda bir karar vermedik. Yapılan faiz artırımlarının tam etkilerinin gerçekleşmesi zaman alacak.

* Ilımlı bir hızla ekonomik aktivite devam ediyor. İstihdam piyasası hâlâ sıkı.

* Bazı sektörlerde sıkılaştırmanın etkileri görülüyor.

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