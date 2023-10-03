Fed yetkililerinden yüksek faiz oranına destek mesajları

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, New York Fed Başkanı John Wiliams ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bankanın devam eden enflasyonla mücadelesinde faiz oranlarının yüksek tutulmasını desteklediklerini ifade ettiler.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yetkilileri, enflasyonu yüzde 2’lik hedefe indirmek için para politikasının “bir süre” daha kısıtlayıcı hâlde kalması gerektiğini belirttiler.

Fakat bu konudaki fikir birliği bu yıl bir faiz artırımı daha olup olmayacağına dair devam eden tartışmaları sonuca bağlamadı.

ABD’de en son açıklanan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verisine göre enflasyon, geçen yılki yaklaşık yüzde 9’luk zirveden yüzde 3,7 civarına gerilemişti.

‘DESTEKLEMEYE HAZIRIM’

Fed yetkilisi Michelle Bowman dün katıldığı bankacılık konferansında, “Gelen verilerin enflasyon konusundaki ilerlemenin durduğunu ya da enflasyonu zamanlı şekilde yüzde 2’ye düşürmek için çok yavaş kaldığını göstermesi hâlinde, gelecekteki bir toplantıda federal fonlama oranının artırılmasını desteklemeye hazırım” dedi.

Bowman, önemli ölçüde ilerleme sağlanmasına rağmen “Enflasyon yüksek seyrine devam ediyor ve ben Fed’in faizleri yükseltmeye devam etmesi ve bir süre kısıtlayıcı seviyede tutmasının uygun olacağını öngörüyorum” dedi.

‘FED’İN İŞİ HENÜZ BİTMEDİ’

İşletmelerin ve çalışanların yaşadıkları sorunları yakından incelemek üzere dün York, Pennsylvania’yı ziyaret eden Fed Başkanı Jerome Powell da geçen ay kısıtlayıcı para politikasına “bir süre daha” ihtiyaç duyulacağını söylemişti.

New York Fed Başkanı John Wiliams da Cuma günü Powell’a katılarak, kısıtlayıcı para politikası tutumunu bir süre daha muhafaza etmek gerekebileceğini düşündüğünü söylemişti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de dün yaptığı konuşmada Fed’in işinin henüz bitmediğini belirtti.

Mester, “Ekonomik gelişmeler hakkında daha fazla bilgi toplarken ve finansal koşullarda hâlihazırda meydana gelen sıkılaşmanın etkilerini değerlendirirken, Fed fonlama oranını bu yıl bir kez daha artırmamız ve ardından bir süre daha bu seviyede tutmamız gerekebileceğini düşünüyorum” dedi. (REUTERS)

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