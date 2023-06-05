Fransız banka SocGen’den dikkat çeken faiz tahmini

Fransız banka Société Générale (SocGen), Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran toplantısında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e yükseltilmesini, temmuz ve ağustos aylarında da faiz artışlarının devam etmesini bekliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2021 yılının son aylarından itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda indirimlere başlayan TCMB, politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8.5'a kadar indirdi.

Bu gevşeme döngüsü ise bir kur krizine yol açarak enflasyonu körükledi ve TÜFE geçtiğimiz yıl yüzde 85 seviyesinde zirve yaptıktan sonra mayıs ayında doğalgazda ‘sıfır fiyat yöntemi’ uygulamasının etkisiyle yüzde 39,59’a kadar düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır” ifadelerine yer verdi.

ŞAŞIRTAN FAİZ BEKLENTİSİ

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanması Erdoğan’ın ekonomik u dönüşü olarak nitelendirilirken ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

Ekonomide ortodoks politikaları savunan Şimşek’in önümüzdeki aylarda faiz artırımına zemin hazırlayabileceği düşünülürken; Fransız banka Société Générale (SocGen) şaşırtan faiz tahminini açıkladı. Banka, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek bir sonraki faiz toplantısında 650 baz puanlık faiz artışı beklediğini kaydetti.

Société Générale analistleri, merkez bankasının bu ay 650 baz puanlık bir artış ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık 500 baz puanlık artışla politika faizinin mevcut yüzde 8,5’ten yüzde 25’e çıkmasını beklediklerini söylediler.

‘POLİTİKALAR DÜZENLENECEK’ BEKLENTİSİ YARATTI

Aralarında Marek Drimal’in de bulunduğu SocGen analistleri geçen cuma günü yayınladıkları raporda, “Şimşek’in atanmasının Türkiye’de para politikasının elden geçirilmesine yol açmasını bekliyoruz. Yeni para politikası, yurt içindeki kredi genişlemesini sınırlamayı ve seçim öncesi müdahaleyle tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeyi amaçlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

SocGen Stratejisti Marek Drimal, faiz artışı olasılığının ve yaz döneminde turizmden sağlanacak döviz gelirlerinin önümüzdeki aylarda büyük bir lira satışını önleyeceğini söyledi. Ancak daha uzun vadede, Türkiye’nin dış dengesizliklerine ve kredi genişlemesine yönelik düzenlemeler yapılmadığı takdirde, liranın önümüzdeki kış yeniden düşebileceği uyarısında bulundu.

SocGen, ayrıca müşterilerine dolar/TL'de 20,88'den kısa pozisyon açılmasını, 23 seviyesinden zarar-kes yapılmasını önerdi.

İlginizi Çekebilir Yabancı uzmanlardan Mehmet Şimşek yorumu: U dönüşü yaşanacak mı?