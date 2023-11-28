Gram altın fiyatı rekor kırdı

Altın fiyatları, Fed'in faiz artışlarını durduracağı beklentilerinden destek alarak yükseldi. Ons altın 6 ayın zirvesini görürken gram altın rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün de devam etti. Ons altın son 6 ayın zirvesine yükselirken gram altında sabah saatlerinde bir rekor daha kırıldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sona yaklaştığı beklentilerinin artması ve gelecek yıl hazirandan itibaren politika faizini indirmeye başlayabileceğine yönelik öngörülerin öne çıkması doları baskılarken bu durum altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Diğer bir yandan dolar/TL’nin yeni zirve olan 28,93 seviyesine ulaşması; kur ve ons altın fiyatının etkili olduğu gram altın fiyatlarında da rekora neden oldu.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftanın 2. işlem gününde 2 bin 16 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL kurundaki hareketin ve ons altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gram altın 1877 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.

Saat 10.45 itibariyle ons altın 2 bin 13 dolardan işlem görürken gram altın 1872 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 65 liradan, Cumhuriyet altını ise 12 bin 221 liradan satılıyor.

ABD VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla yüzde 0,2 düşüşerek 103,2'ye indi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak yoğun makroekonomik verilere dikkati çekerek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

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