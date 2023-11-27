Gram altın fiyatı rekor tazeledi
Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımda sona geldiği beklentileriyle yükseldi. Ons altındaki yükseliş sonrası gram altın da yeni tarihi zirvesini gördü.
Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentilerinden destek alarak altı ayın zirvesine yükseldi.
Analistler, Fed'in faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerin altınının ons fiyatı için destekleyici olmaya devam ettiğini belirtirken yatırımcılar ABD enflasyon verisine odaklandı.
Altının ons fiyatı 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test etti. Saat 9.37 itibariyla ons altın yüzde 0,5 primle 2 bin 10 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTINDA REKOR
Altında ons tarafındaki yükselişle birlikte gram altın da yeni rekor seviyesini gördü.
Gram altın fiyatları 1874 TL ile rekor kırdı. Saat 9.37 itibarıyla ise gram fiyatları yüzde 0,5 primle 1868 TL seviyesinden hareket etti.
Çeyrek altın 2 bin 985 TL alış fiyatıyla işlem görürken Cumhuriyet altını 11 bin 942 TL'den satıldı.