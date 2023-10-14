JPMorgan CEO’su uyardı: En tehlikeli zaman olabilir

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon,Ukrayna ve Filistin'de yaşanan çatışmaya dikkat çekerek "Bu, dünyanın onlarca yıldır gördüğü en tehlikeli zaman olabilir" dedi.

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ABD’nin en büyük bankası JPMorgan’ın Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon’dan dün dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hem küresel piyasalarda artan risklere hem de Ortadoğu’da artan gerilime değinen Dimon, “Bu, dünyanın onlarca yıldır gördüğü en tehlikeli zaman olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sıkı iş gücü piyasaları ve büyük mali açıklarla birlikte aşırı yüksek kamu borcu seviyelerinin enflasyonun yüksek kalması ve faiz oranlarının daha da artması riskini artırdığı uyarısında bulunan Dimon, Ukrayna’daki savaşın ve İsrail’deki çatışmanın enerji ve gıda piyasaları, küresel ticaret ve jeopolitik ilişkiler üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceğini aktardı.

Dimon, ABD’li tüketiciler ve işletmelerin genel olarak “sağlıklı” kalmaya devam ettiğini söyledi.

BANKANIN KÂRLARI FAİZLE BİRLİKTE ARTTI

JPMorgan Chase’den yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 13,2 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase 2022’nin üçüncü çeyreğinde 9,7 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 4,33 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,12 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase’in bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 39,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022’nin aynı döneminde 32,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

CITI’NİN KÂRINDA YÜZDE 2 ARTIŞ

Citigroup’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 3,55 milyar dolara çıktı. Banka, 2022’nin üçüncü çeyreğinde 3,48 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi 1,63 dolar olarak kaydedildi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Citigroup, 2022’nin aynı döneminde gelirinin 18,5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​

WELLS FARGO’DAN YÜZDE 61’LİK KÂR ARTIŞI

Wells Fargo’dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 artarak 5,8 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022’nin aynı çeyreğinde 3,6 milyar dolar kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın üçüncü çeyreğinde 1,48 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, 2022’nin aynı döneminde 86 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo’nun 2023’ün üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 20,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2022’nin aynı döneminde 19,6 milyar dolar gelir elde etmişti. (AA)

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