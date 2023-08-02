Kredide tam notlu ülke sayısı 9’a düştü

ABD'nin notunun düşürülmesi sonrasında en az iki büyük kredi derecelendirme kuruluşundan tam not almış ülke sayısı 10'a düştü. Üç kuruluştan tam not alan ülke sayısı ise sadece 9. Türkiye'nin notu ise yatırım yapılabilir seviyenin çok altında bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi, bugün küresel piyasalarda yankılanan en önemli gelişmelerden biri oldu.

ABD'nin uzun vadeli kredi notunu tam not olan “AAA”dan “AA+”ya düşürüren Fitch, ülkenin kredi not görünümünü negatif izlemeden durağana çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükûmet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedildi.

‘KARA PAZARTESİ’ YAŞANMIŞTI

ABD’nin kredi notunu tarihte ilk kez, 5 Ağustos 2011 tarihinde bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor’s (S&P) indirmişti. S&P’nin ABD’nin notunu “AAA”dan “AA+”ya indirmesi sonrasında ABD’de hisse senedi piyasasında “kara pazartesi” vakası yaşanmıştı.

ABD merkezli üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan sadece Moody’s, ABD’nin notunu “AAA” seviyesinde tutuyor.

ABD’nin kamu borcu, geçen ay ilk kez 32 trilyon dolar seviyesini aşmıştı. ABD’nin gayri safi milli hasılası ise yaklaşık 26 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD küresel rezerv para olan doların sahibi olduğu için, kredi notu indiriminin piyasalarda ciddi bir etkisi olması beklenmiyor.

TAM NOTLU ÜLKELER

Fitch, Moody’s ve S&P nezdinde tam kredi puanına (AAA) sahip dünyada 9 ülke bulunuyor.

Bu ülkelerin isimleri şöyle: Almanya, Avustralya, Danimarka, Hollanda, İsveç, İsviçre, Lüksemburg, Norveç, Singapur.

S&P ve Moody’s tarafından tam notla derecelendirilen Kanada, Fitch’ten AA+ notunu almıştı.

Türkiye’nin kredi notu ise, Fitch ve S&P tarafından 15. kademe ve “yüksek derecede spekülatif” olarak adlandırılan “B” seviyesinde; Moody’s tarafından ise 16. kademe ve yine “yüksek derecede spekülatif” olarak adlandırılan “B3” seviyesinde tutuluyor.

Türkiye gibi döviz cinsi borcu yüksek gelişmekte olan ülkeler açısından kredi notu kritik önem taşıyor.

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