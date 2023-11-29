OYAK ve TCC’den yenilenen ortaklık

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 740 milyon dolarlık hisse satışı konusunda ön mutabakata varıldı.

Sozcu.com.tr

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Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında hisse satışına dair ön anlaşma yapıldı.

OYAK’tan yapılan açıklamada, iki şirketin Cimpor Portugal Holdings’in hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 800 milyon Euro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hisselerinin TCC’ye satışı ve OYAK Denizli Çimento hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 1 milyar 300 milyon Euro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hissenin yüzde 20'sinin TCC’ye devredilmesine yönelik ön mutabakata vardıkları duyuruldu.

OYAK açıklamasında, tarafların 8 Aralık'a kadar söz konusu ön mutabakatlarını yansıtan nihai anlaşmaları imzalamalarının beklendiği bildirildi.

740 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem konuyla ilgili değerlendirmesinde, yenilenen iş birliğinin, yurt dışı piyasalarınca ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TCC ile varılan ön mutabakat sonucunda ülkeye yaklaşık 740 milyon dolar tutarında nakit kaynak sağlanacağını bildiren Erdem, “Hem küresel anlamda hem de dünya ekonomisine entegre olmuş ülkemiz için önemli bir yer teşkil eden iklim değişikliği, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji dünyada her sektörün gündemini belirlemektedir. Biz de gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla çevreye duyarlı, karbon ayak izi düşük yatırımlarla Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı planlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, TCC ile beraber dünyanın gündeminde olan elektrikli batarya ve enerji depolama konusunda Türkiye'de yatırım fırsatlarını da değerlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yine ortaklaşa yürüttüğümüz ve OYAK Grup şirketlerinden İsdemir'in atıkları kullanılarak işlenecek karbon siyahı üretim tesisimizin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı üretimine ilişkin yatırımımız son hız devam ediyor. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda attığımız karlı ve kararlı adımlar çevreci yatırım ve finansal sürdürülebilirlik stratejilerimize doğrudan katkı sağlayacaktır.”

TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de yaptığı açıklamada beş yıl önce OYAK'la yaptıkları ortaklıkla beraber uluslararası alanda yatırımlarının ivme kazandığını aktardı.

Türkiye gibi yüksek stratejik öneme ve potansiyele sahip bir ülkede, OYAK'ın gücü ve vizyonerliği sayesinde beraberce inovatif ve sağlam adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Chang, “Türkiye'ye olan güvenimizden dolayı bu ortaklıktaki payımızı arttırmaya karar verdik. Bunun yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması konusunda teknoloji ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızla, TCC ve OYAK ortaklığının dünya çimento sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması konusunda öncüdür.” ifadelerini kullandı.

Nelson Chang, TCC'nin yenilenebilir enerji alanında çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımlarla entegre ve uluslararası yapılanmaya sahip olan ender şirketlerden biri olduğunu belirterek, OYAK'la beraber Türkiye'de karbon emisyon indirgeme teknolojileri, elektrikli batarya ve enerji depolama alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

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