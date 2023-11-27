Petrol fiyatları ertelenen OPEC+ toplantısı öncesi geriledi

Petrol fiyatları OPEC+'ın bu hafta üretim kesintilerini 2024 yılına uzatma konusunda gerçekleştireceği toplantı öncesinde geriledi.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatlarındaki oynaklık yeni haftanın ilk gününde devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım’a ertelenen toplantısı öncesi, toplantıda üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler bugün de sürdü.

Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde düşüşle azalışla 80 doların altından işlem gördü.

Brent, OPEC+ dışı ülkelerden gelen arzın artması ve İsrail-Filistin arasındaki ateşkes de düşüşte etkili oldu. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu ayın başlarında piyasanın gelecek yıl tekrar arz fazlasına döneceği tahmininde bulundu.

‘OPEC ARZ FAZLASINA İLİŞKİN ENDİŞELERİ AZALTABİLİR’

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, “Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyeleri herhangi bir anlaşmazlıktan kaçınmak isteyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Dhar, “OPEC+’nın gelecek yıl petrol piyasalarında derin bir arz fazlası oluşacağına dair endişeleri hafifletmek için önemli bir arz disiplini göstermesi ya da en azından böyle bir kabiliyete sahip olması gerekecek” dedi.