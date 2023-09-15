Simit Sarayı’nın üretim şirketi halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller'in halka arzına izin verdi.

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Halka arz furyası devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller’in halka arzına izin verdi.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 75 milyon lira nominal tutarda artışla 185 milyon liraya yükselecek.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 10.24 liradan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 768 milyon lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 31.2 olacak.

ÜÇ ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSUNA ONAY

Öte yandan SPK, Sanko Pazarlama İthalat İhracat’ın 45 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 75 milyon lira ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 1 milyar 232 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna da onay verdi.

Ayrıca, borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylanan şirketler de belli oldu:

* Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji’nin 900 milyon lira,

* Türk Telekom’un 5 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetleri’nin 1,5 milyar lira,

* Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret’in 300 milyon lira,

* Sefine Denizcilik ve Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret’in 1 milyar lira,

* Garanti BBVA’nın 57 milyar lira,

* Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayiinin 2,5 milyar lira,

* Pınar Entegre Et ve Un Sanayii’nin 800 milyon lira,

* Ünlü Menkul Değerler’in 600 milyon lira,

* Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın 3 milyar dolar,

* Fiba Yenilenebilir Enerji Holding’in 200 milyon dolar,

* Akbank’ın 4 milyar dolar,

* Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin 516 milyon 925 bin 706 dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, Garanti BBVA payına dayalı 31 Temmuz 2023 vade tarihli GABAB alım varantı piyasasında 30 Mayıs 2023-1 Haziran 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, 1 kişiye 257 bin 656,38 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Atlantis Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 8 kişi hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, söz konusu kişiler hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine Kurulun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca ve 26 Ağustos 2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına hükmetti.

SPK, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması nedeniyle 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına, söz konusu kişinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” ve “Türev Araçlar Lisansı”nın 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle iptal edilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı. (REUTERS, AA)

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