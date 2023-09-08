SPK’dan üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hat-San tersanesinin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji'nin 9,30 liradan ve Adra GYO'nun 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.

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Halka arz olan şirketler kervanına üç şirket daha katıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San tersanesinin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji’nin 9,30 liradan ve Adra GYO’nun 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.

Hat-San’ın halka arz gelirlerinin yüzde 75-85’i gemi üretim ve bakım kapasitesinin artırılmasına yönelik yüzer havuz yatırımı, yüzde 15-25’i öztüketim için elektrik üretim tesisi ve bakım tesislerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.

Reeder Teknoloji’nin de halka arz gelirlerinin yüzde 35’i işletme sermayesi ve kısa vadeli finansal borçların azaltılması, yüzde 25’i tesis yatırımları ile kapasite artışı, yüzde 20’si fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı, yüzde 10’u cep telefonu LCD üretim paneli yatırımı, yüzde 10’u arge ve girişim yatırımları için kullanılacak.

BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY ALAN ŞİRKETLER

SPK haftalık bülteninde ayrıca, borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay veriler şirketler de yer aldı.

Buna göre kurul:

*ZİP Finansman AŞ’nin 100 milyon lira,

*Optima Faktoring AŞ’nin 150 milyon lira,

*Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 200 milyon lira,

*Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ’nin 337 milyon lira,

*Alternatif Finansal Kiralama AŞ’nin 1 milyar 100 milyon lira,

*Garanti Finansal Kiralama AŞ’nin 6 milyar lira,

*Ak Faktoring AŞ’nin 215 milyon 400 bin lira,

*Turk Finansman AŞ’nin 700 milyon lira,

*Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ’nin 1 milyar lira,

*Halk Finansal Kiralama AŞ ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2 milyar lira,

*Türk Ekonomi Bankası AŞ’nin 11 milyar lira,

*Türkiye İş Bankası AŞ’nin 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

KALDIRAÇLI İŞLEM YAPAN 58 SİTE İÇİN HUKUKİ İŞLEM

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, Azimut Portföy Yönetimi AŞ’nin, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilecek olan Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon’un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanması yönünde karar aldı. (REUTERS, AA)