Türkiye’nin kredi risk priminde üç yıl sonra ilk
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi. Kredi risk primindeki düşüş, dış borçlanma maliyetlerinde de düşüş anlamına geliyor.
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geriledi.
Mayıs ayında 700 baz puanın üzerini gören Türkiye’nin CDS’i son altı ayda yaklaşık 350 baz puan gerileyerek 350 baz puan seviyesinin altına indi.
Merkez Bankası’nın (TCMB) dış açığı azaltmak ve enflasyonu düşürmek amacıyla faiz artışlarına gitmesi, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde faiz artışlarının sonuna gelinmesi ve jeopolitik risklerdeki düşüş, CDS’teki gerilemede etkili oluyor.
CDS’teki düşüş, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetleri açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.