11 üniversitemiz dünyada ilk binde

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’den 75 üniversitenin yer aldığı THE sıralamasında, Koç, Ortadoğu Teknik (ODTÜ) ve Sabancı’nın 351-400 bandında yer aldığını, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdiğini söyledi.

Saygı ÖZTÜRK

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 üniversitemizin dünyada ilk bine girdiğini ve dikkat çekici bir başarıya imza attığımızı söyledi. Birleşik Krallık menşeli, dünyaca tanınan Times Higher Education (THE) adlı uluslararası kuruluşun, 2004 yılından bu yana dünyanın en iyi üniversitelerini seçtiğini belirten Özvar, THE'ın 2024 sıralamasında ülkemizden 75 üniversitenin yer aldığını söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, bu üniversite sayısıyla Türkiye'nin; ABD (169), Japonya (119), Birleşik Krallık (104), Hindistan (91), Çin (86) ve Rusya'dan (78) sonra 7. en iyi temsil edilen ülke unvanını kazandığını belirtti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

108 ÜLKE ARASINDAN

“Bu yıl 108 ayrı ülkeden 1904 üniversitenin yer aldığı THE sonuçları, Türkiye'nin listedeki temsil kabiliyeti geçen yıla göre yüzde 23 arttı. THE, eğitim, araştırma, bilimsel atıf, üniversite geliri, uluslararası görünüm gibi 13 ayrı değerlendirme kriterini bu yıl genişleterek 17'ye çıkarttı.”

Türkiye'den 75 üniversitenin yer aldığı THE sıralamasında, Koç, Ortadoğu Teknik (ODTÜ) ve Sabancı'nın 351-400 bandında yer aldığını, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdiğini kaydeden YÖK Başkanı Özvar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 501-600; Bilkent, Boğaziçi, Çankaya ve Hacettepe üniversiteleri 601-800; Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri ise 801-1000 bandında yer buldu. Böylece THE sıralamasında Türkiye'den 11 üniversite ilk bine girerek dikkat çekici bir başarı elde edilmiş oldu. 24 üniversitemiz de 1001-1500 diliminde konumlanmış görülmektedir. Kalan 40 üniversitemiz ise 1501-1904 bandında yer edinmiş durumda.”

“MUTLU OLUYORUZ”

Yükseköğretimde niteliği artırmaya dönük çabalarının sonuç verdiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan YÖK Başkanı Özvar, önceki yıllarda sıralamaya giren üniversitelerimizin çoğunun mevcut dilimdeki yerini koruduğunu ya da bir üst banda geçtiğini belirtti. Özvar, “Söz gelimi ilk 500'e giren ve 351-400 bandında listelenen üniversitelerimizin üçü de buraya bir alt (401-500) veya iki alt (501-600) dilimden yükseldi. 501-1000 bandındaki 8 üniversitemizden ikisi hariç sıralamadaki yerini ya korudu ya da yükseltti. Benzer şekilde 1001-1500 bandındaki 24 üniversitemizden yalnızca 5'inin sıralamasında sınırlı bir düşüş oldu” dedi.