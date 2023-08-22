‘125 cc altı motosiklete B sınıfı ehliyet’ açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmayla ilgi bilgi verdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

125 cc’lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

“BEN DE MOTOSİKLET KULLANICISIYIM”

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, “Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli.” diye konuştu.

Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi. (AA)

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