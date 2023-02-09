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14 katlı binanın enkazından 76 saat sonra sağ çıkarıldılar

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra üç kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Yayınlanma: 07:57 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep’te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Batıkent Mahallesi’ndeki Ayşe-Polat Sitesi’ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)

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