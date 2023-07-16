2 il tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırdı

Hem Muğla hem de Antalya'da tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü. Dün her iki ilde de sıcaklık 45.9 dereceye kadar çıktı.

Sozcu.com.tr

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Antalya 45.9 derece sıcaklıkla, 2000 yılında ölçülen 45 derece sıcaklık rekorunu geride bıraktı. SÖZCÜ’nün meteoroloji ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre Antalya’da 45.9 derecelik rekor değer, Kaş – Çavdır orman sahasında kaydedildi.

Rekor kıran başka il de Muğla oldu. 2007 yılının Temmuz ayında 42.1 derece sıcaklık ölçülen Muğla’da da dün sıcaklık 45.9 dereceye kadar çıktı. Köyceğiz, Zeytinalanı Orman deposu mevkiinde kaydedilen bu değer, kayıtlara giren en yüksek değer oldu ve arşivlerde kalan rekorları da geride bıraktı.