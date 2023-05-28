2. turda oy sayımı sürerken CHP’den ilk açıklama geldi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy sayımı sürerken açıklamada bulundu. Sandık başlarındaki görevlileri 'dikkatli olun' diye uyaran Öztrak, "Kimse sayım bitmeden işi oldubittiye getirmesin, balkon konuşması yapmasın" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy sayım işlemleri devam ederken ilk açıklama CHP’den geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kameralara karşısına geçerek şu ifadeleri kullandı;

“OYLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ”

*Oylara sahip çıkacağız. Vekillerimiz ve daha önceki vekillerimiz, sandık başındaki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Üstüne basa basa söylüyoruz oylara sahip çıkacağız ve kazanacağız.

*Buradan sandık görevlilerimize bir kez daha sesleniyoruz; usulsüzlükleri önleyeceksiniz. Sandıklara sahip çıkacaksınız.

“KİMSE KESİNLEŞMEDEN BALKON KONUŞMASI YAPMASIN”

*Buradan bir kez daha sesleniyoruz, kimse sayım bitmeden işi oldubittiye getirmesin, balkon konuşması yapmasın.

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