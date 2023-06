21 kişinin öldüğü kaza sonrası bir şoförün serbest bırakılmasına tepki

Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu iki şoförden Umut Gündüz'ün tahliye edilmesi, hem ölenlerin yakınları hem de avukatları tarafından tepkiyle karşılandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, 20 Ağustos 2022 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında gerçekleşti. Umut Gündüz’ün yönetimindeki gübre yüklü TIR, 2 araca ve yayalara çarparak devrildi.

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Yunus Şataflı yönetimindeki TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. İki TIR’ın neden olduğu kazalarda 21 kişi öldü. 11 araç ve üç iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ve Yunus Şataflı tutuklandı.

Kazayla ilgili olarak hazırlanan iddianameyle dava açıldı. İddianamede, TIR şoförleri ile tutuksuz yargılanan şirket yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında ‘bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

“KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI”

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ve Yunus Şataflı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan firma yetkilileri ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada konuşan TIR şoförü Yunus Şataflı, özür dileyerek, “Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum” dedi.

Diğer TIR şoförü Umut Gündüz de “Bu şekilde karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olay günü ne kadar yavaş gittiğim zaten görülüyor. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Kazada oğlunu kaybeden Zeyneddin Babur ise sanıkların dışında olayda ihmali bulunan herkesin yargılanmasını talep ettiğini söyledi. Babur, “Olay bir katliamdır ve sanıklar katildir. Bu katliamda ihmali bulunan herkesin yargılanması lazımdır. İhmaller zincirinin halkasında bulunanlar nerede? Şoförlerin dışında yargılanan kimse yok. Biz, ihmali bulunan herkesin yargılanmasını istiyoruz,” dedi.

Mahkeme, verdiği aranın ardından tutuklu sanık Umut Gündüz’ün tahliyesine, sanık Yunus Şataflı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.

“SERBEST BIRAKILMASI BİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR”

Ölenlerin avukatlarından Agit Önel, şoförün serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Duruşma neticesinde tutuklu bulunan birinci kazaya karışan şoförlerden birinin serbest bırakılmasına karar verilmiştir. TIR şoförünün adli kontrolle serbest bırakılması durumu bizi ve müvekkillerimizi derinden üzmüştür. Bu yargılamanın takipçisi olacağız. Takipçisi olduğumuz gibi peşini de bırakmayacağız,” diye konuştu.

“HTS KAYITLARININ GEÇ ÇIKMASI HUKUKUN SEKTEYE UĞRADIĞINI GÖSTERİYOR”

Arama ve mesajlaşma geçmişine ilişkin kayıtların operatörlerden istenilmesi sonucu elde edilen delil türü olan HTS kayıtlarının üçüncü duruşmaya kadar ortaya çıkmadığını belirten avukat Alican Çekmez, ise şunları söyledi:

– Soruşturma aşamasında dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporunda ne kadar şirket yetkilileri de kusurlu bulunsa da kovuşturma aşamasında Adli Tıp tarafından ibraz edilen raporda sadece şoförleri kusurlu bulundu. Biz, hem mahkeme aşamasında hem yazılı beyanlarımızda söz konusu itirazlarımızı dile getirdik. Bu yönde mahkemenin de raporu tekrar rapor tanzim etmesi yönünde taleplerde bulunduk. Yine kazada meydana gelen HTS kayıtlarının soruşturma aşamasından bugüne kadar ortaya çıkmaması, bir hukuk mücadelesi noktasında bizi üzmektedir.

– Soruşturma aşamasında HTS kayıtlarının meydana çıkmaması, soruşturmanın üçüncü celseye kadar devam eden bir kovuşturmada HTS kayıtlarının ortaya çıkmaması, gerçek manada hukuk noktasında hukukun sekteye uğradığını göstermektedir. HTS kayıtlarının bir dosyaya ibraz edilmesi ve çıkması çok zor olmaması gerekmektedir. Ama söz konusu dosyamızda sevk maddelerine etki edebilecek bir ayrıntının olmasına rağmen HTS kayıtlarının çıkmaması, dosyayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yönde taleplerimizi mahkemelere iletiyoruz. Ara kararların yerine getirilmesi noktasında itirazlarımızı sunuyoruz. Hem HTS kayıtları hem de dosyadaki diğer raporlarımızın çıkması yönünde bütün itirazlarımızı sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Dosyada kusuru bulunan kişi veya kişilerin, kurumların, her kimse ortaya çıkarılmasının mücadelesini hukukçular olarak devam edeceğiz.

“GELECEKTE ADALET TECELLİ EDER DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Kazada babası İbrahim Halil Hası (80) kaybettiğini belirten Ahmet Has (48), “10 ay geçmesine rağmen, sürücülerden Umut Gündüz’ün tahliye edilmesi bizleri derinden üzmüştür, şoke etmiştir. Gelecekte adalet tecelli eder diye düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

“EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Kazada 28 yaşındaki 3 yıllık avukat olan oğlu Baran Açan’ı kaybeden Ramazan Açan, ihmali ve kusuru olanların cezalandırılmasını talep ederek, “Oğlum avukattı, 28 yaşında 3 yıllık avukattı. Bu yaşa getirdik, bu emeği harcadık. Böyle bir olayda, ihmaller zinciri dediğimiz bir sürü kusurların ve ihmalin olduğu katliam gibi kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü, mahkemenin verdiği kararla bir daha yaralarımız, üzüntümüz kabarmıştır. Bu yüzden sadece bu 2 şoförün değil de diğer ihmali ve kusuru olan her kimse bunların adaletin önüne çıkarılıp, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Devletimizden adaletin gerçekten tecelli olması için sadece bu 2 TIR şoförü değil, kusurlu, ihmali olan her kimse varsa hem İçişleri Bakanımızdan hem de Adalet Bakanımızdan talebimizdir. Bunları bir an evvel yargının önüne çıkarılması ve gerekli cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Katliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir Bayram yolunda kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı