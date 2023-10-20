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26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu… Kahreden detay

Karabük’te 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Yasin Kaya’nın çok kısa bir süre önce hem ağabeyini hem de babasını kaybettiği öğrenildi.

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26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu… Kahreden detay

Karabük’te Beşbinevler Mahallesi 2 No'lu Cadde üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşayan Türkan Kaya, oğlu Yasin Kaya’yı uyandırmak istedi.

Kaya oğlunun tepki vermediğini görüp sağlık ekiplerine haber verdi.   Sağlık personeli, yaptığı incelemede Yasin Kaya’nın öldüğünü belirledi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kaya’nın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaya’nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

AĞABEYİ VE BABASINI KAYBETMİŞ

Kaya’nın 2 ay önce ağabeyi Ziya ve 1 hafta önce de babası Ahmet Kaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. (AA)

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