3 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-29' terör operasyonu kapsamında 39 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu’da eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-29’ terör operasyonu kapsamında 39 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

“EYLEM GERÇEKLEŞTİRME AMACIYLA GÖREVLENDİRİLEN ŞÜPHELİ ŞAHISLAR…”

Mesajında “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; teröristleri ve onların iş birlikçilerini inlerinde yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” diyen Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını da paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

* “İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu'da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahıs yakalandı.

* BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

* Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

* Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.”

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