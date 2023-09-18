343 milyonluk ihale tanıdık isme gitti

AKP’li Tuzla Belediyesi’nin milyonluk bir ihalesi daha aynı tanıdık şirkete gitti. 343 milyonluk asfalt ihalesini, AKP’den 2019 yılında Midyat belediye başkanlığı için aday adayı olan Muharrem İleri’ye ait Kutlu Yol Asfalt şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tuzla Belediyesi, ilçe sınırları içinde prestij cadde uygulaması ve muhtelif altyapı çalışmaları işi için 24 Ağustos 2023'te ihaleye çıktı. İhaleye 3 teklif sunuldu biri geçerli sayıldı.

Kutlu Yol Asfalt, ihaleyi 343 milyon 146 bin 430 TL'ye aldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 337 milyon liraydı. İhale yaklaşık maliyetinin üzerinde bir rakamla verilmiş oldu.

Şirket ile belediye arasında 13 Eylül'de sözleşme imzalandı. İhale konusu işin süresi 210 gün.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Belediyenin asfalt ihalelerinin adeta abonesi olan şirket, geçtiğimiz yıl da 4 gün arayla Tuzla Belediyesi'nin toplam 126.9 milyon liralık asfalt ihalelerini kazanmıştı.

Şirket, Tuzla Belediyesi’nin 2021 yılında 19.5 milyonluk ve 20 milyonluk iki asfalt ihalesini de almıştı.

Pendik Belediyesi’nin 2022 yılında düzenlediği “Pendik Geneli Asfalt Yama ve Robotlu Yama Yapılması İşi” ihalesini de 88 milyon 350 bin TL’ye kazanmıştı.

Milyonluk asfalt ihalelerinin abonesi olan şirketin büyük ortağı Muharrem İleri. İleri, 2019 yerel seçimlerinde memleketi Mardin Midyat’a belediye başkanı olmak için AKP’den aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.